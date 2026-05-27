Бублик назвал единственный способ изменить систему призовых в теннисе
Александр Бублик прокомментировал обсуждения возможного бойкота со стороны ведущих игроков против действующей системы распределения призовых на турнирах серии Большого шлема, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Бублика, проблема обсуждается уже много лет, однако реальных изменений пока не произошло.
— Я думаю, что забастовки не будет, потому что, мне кажется, дело не в том, что игроки разобщены. Мы в принципе достаточно коллективно общались на темы того, что будет здесь происходить. Но мне кажется, что нужны радикальные меры для того, чтобы что-то поменялось в спорте, — заявил теннисист на пресс-конференции во время «Ролан-Гаррос».
Он отметил, что считает нынешнее распределение доходов недостаточно справедливым по отношению к игрокам.
— Если люди не понимают — мы раз сказали, два. Сколько лет уже об этом говорится? Я сколько в туре? Я восемь лет в туре, восемь лет мы это слышим. И единственный способ — это просто в один день не приехать никому, — сказал Бублик.
При этом спортсмен выразил сомнение в возможности реализации такого сценария, поскольку отсутствие лидеров рейтинга откроет дорогу игрокам из нижней части списка.
— Снимутся первые 20 — попадут последние 20. То есть будет кат не 96 человек, или сколько сейчас, а будет 120. Поэтому, на мой взгляд, единственный способ — это радикальный: просто никому не приехать, — отметил он.
Бублик также подчеркнул, что понимает позицию игроков, находящихся за пределами первой сотни рейтинга, для которых участие в турнире может иметь серьезное финансовое значение.
— Мы не можем обвинить его или ее в том, что она приедет за эти деньги. И заставить мы не можем, потому что нужно понимать: у каждого человека своя ситуация, свое финансовое положение, — добавил теннисист.
По словам спортсмена, сам он готов поддержать инициативу, однако не считает вероятным ее массовое исполнение.
— Пока какие-то радикальные меры не будут приняты, я думаю, в моем понимании ничего не произойдет, — заключил Бублик.
Ранее спортсмен проиграл в первом круге «Ролан-Гаррос» немецкому тенгисисту Яну-Леннарду Штруффу.