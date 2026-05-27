Бублик назвал единственный способ изменить систему призовых в теннисе

По словам Бублика, проблема обсуждается уже много лет, однако реальных изменений пока не произошло.

— Я думаю, что забастовки не будет, потому что, мне кажется, дело не в том, что игроки разобщены. Мы в принципе достаточно коллективно общались на темы того, что будет здесь происходить. Но мне кажется, что нужны радикальные меры для того, чтобы что-то поменялось в спорте, — заявил теннисист на пресс-конференции во время «Ролан-Гаррос».

Он отметил, что считает нынешнее распределение доходов недостаточно справедливым по отношению к игрокам.

— Если люди не понимают — мы раз сказали, два. Сколько лет уже об этом говорится? Я сколько в туре? Я восемь лет в туре, восемь лет мы это слышим. И единственный способ — это просто в один день не приехать никому, — сказал Бублик.

При этом спортсмен выразил сомнение в возможности реализации такого сценария, поскольку отсутствие лидеров рейтинга откроет дорогу игрокам из нижней части списка.

— Снимутся первые 20 — попадут последние 20. То есть будет кат не 96 человек, или сколько сейчас, а будет 120. Поэтому, на мой взгляд, единственный способ — это радикальный: просто никому не приехать, — отметил он.

Бублик также подчеркнул, что понимает позицию игроков, находящихся за пределами первой сотни рейтинга, для которых участие в турнире может иметь серьезное финансовое значение.

— Мы не можем обвинить его или ее в том, что она приедет за эти деньги. И заставить мы не можем, потому что нужно понимать: у каждого человека своя ситуация, свое финансовое положение, — добавил теннисист.

По словам спортсмена, сам он готов поддержать инициативу, однако не считает вероятным ее массовое исполнение.

— Пока какие-то радикальные меры не будут приняты, я думаю, в моем понимании ничего не произойдет, — заключил Бублик.

Ранее спортсмен проиграл в первом круге «Ролан-Гаррос» немецкому тенгисисту Яну-Леннарду Штруффу.