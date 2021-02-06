Бублик и Голубев проиграли в 1/4 финала парного разряда на турнире в Мельбурне

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик и Андрей Голубев не сумели пробиться в полуфинал парного разряда на проходящем в австралийском Мельбурне турнира категории ATP 250 Great Ocean Road Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В четвертьфинале казахстанскому дуэту противостояли британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес. Первый сет остался за Марреем и Соаресом. Во втором сете удача была на стороне казахстанского дуэта. Для выявления победителей понадобилось провести чемпионский тай-брейк.

В решающем отрезке Маррею и Соаресу удалось повести со счетом 9:4. Бублик и Голубев попытались сделать все, чтобы спасти матч. Казахстанцы отыграли три матчбола из пяти, но на большее не хватило сил, они проиграли чемпионский тай-брейк со счетом 7:10.