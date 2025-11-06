РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:13, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Брюссельский аэропорт закрыт после того, как в воздушном пространстве был замечен беспилотник

    Во вторник вечером аэропорт Завентем европейской столицы был временно закрыт после сообщения о беспилотнике в его воздушном пространстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Tiqets.com

    Обнаружение беспилотника произошло незадолго до 20 часов вечера, что привело к приостановке всех входящих и вылетающих рейсов.

    — По соображениям безопасности все воздушное сообщение на данный момент приостановлено, — сказал представитель авиакомпании.

    Все прибывающие рейсы были перенаправлены в город Льеж.

    Впоследствии воздушное пространство над аэропортом вновь открылось, и рейсы возобновились, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей аэропорта.

    Этот инцидент является последним в серии случаев обнаружения беспилотников по всей Европе, которые вызвали опасения по поводу безопасности и нарушили воздушное сообщение. В пятницу аэропорт Берлин-Бранденбург также отменил рейсы из-за предупреждения о беспилотниках.

    Хотя это первое сообщение о наблюдении беспилотника над аэропортом Брюсселя, ранее в этом месяце подозрительные беспилотные летательные аппараты были замечены над несколькими военными базами Бельгии. Министр обороны Тео Франкен заявил, что беспилотники возможно «пытались шпионить» за истребителями и складами боеприпасов.

    Ранее мы писали о том, что Брюссель на один день отказался от автомобилей. 

