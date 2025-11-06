Брюссельский аэропорт закрыт после того, как в воздушном пространстве был замечен беспилотник

Обнаружение беспилотника произошло незадолго до 20 часов вечера, что привело к приостановке всех входящих и вылетающих рейсов.

— По соображениям безопасности все воздушное сообщение на данный момент приостановлено, — сказал представитель авиакомпании.

Все прибывающие рейсы были перенаправлены в город Льеж.

Впоследствии воздушное пространство над аэропортом вновь открылось, и рейсы возобновились, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей аэропорта.

Этот инцидент является последним в серии случаев обнаружения беспилотников по всей Европе, которые вызвали опасения по поводу безопасности и нарушили воздушное сообщение. В пятницу аэропорт Берлин-Бранденбург также отменил рейсы из-за предупреждения о беспилотниках.

Хотя это первое сообщение о наблюдении беспилотника над аэропортом Брюсселя, ранее в этом месяце подозрительные беспилотные летательные аппараты были замечены над несколькими военными базами Бельгии. Министр обороны Тео Франкен заявил, что беспилотники возможно «пытались шпионить» за истребителями и складами боеприпасов.

