Брюссель на один день отказался от автомобилей

Жителям и гостям Брюсселя было запрещено использовать автомобили внутри города. Поэтому многие велосипедисты и пешеходы сочли это воскресенье лучшим днем в году, поскольку бельгийская столица превратилась в одну из крупнейших зон без автомобилей в Европе.

Въезд автомобилей в столичный регион был запрещен с 9:30 до 19:00. Полиция разрешала передвижение только общественного транспорта, такси, экстренных служб.

— Ограничение скорости на всей территории составляет 30 км/ч, — заявили в компании «Brussels Mobility».

Национальная компания железных дорог SNCB организовала в этот день акцию с продажей единого билета по всей Бельгии за цену в 8 евро (порядка 5 тысяч тенге). Оператор общественного транспорта STIB/MIVB предоставил бесплатный проезд в течение дня и работал с большей частотой, чем в обычное воскресенье.

В мае текущего года в Брюсселе прошел массовый забег с участием более 50 тысяч любителей бега.