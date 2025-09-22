РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:12, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Брюссель на один день отказался от автомобилей

    В прошедшее воскресенье в европейской столице прошло ежегодное мероприятие «Воскресенье без автомобилей», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Брюссель на один день отказался от автомобилей
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    Жителям и гостям Брюсселя было запрещено использовать автомобили внутри города. Поэтому многие велосипедисты и пешеходы сочли это воскресенье лучшим днем в году, поскольку бельгийская столица превратилась в одну из крупнейших зон без автомобилей в Европе.

    Въезд автомобилей в столичный регион был запрещен с 9:30 до 19:00. Полиция разрешала передвижение только общественного транспорта, такси, экстренных служб.

    — Ограничение скорости на всей территории составляет 30 км/ч, — заявили в компании «Brussels Mobility».

    Национальная компания железных дорог SNCB организовала в этот день акцию с продажей единого билета по всей Бельгии за цену в 8 евро (порядка 5 тысяч тенге). Оператор общественного транспорта STIB/MIVB предоставил бесплатный проезд в течение дня и работал с большей частотой, чем в обычное воскресенье.

    В мае текущего года в Брюсселе прошел массовый забег с участием более 50 тысяч любителей бега.

    Теги:
    Экология Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают