Брюссель представил предложения по зелёным технологиям и сырью

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Брюссель представил в четверг два предложения, касающихся перевода экономики Евросоюза на зелёные технологии и добычи полезных ископаемых. Это - Закон о чистой промышленности и Закон о критически важном сырье. Они призваны, среди прочего, привлечь инвестиции в отрасли, которые не несут ответственности за изменения климата Земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс сказал, что это поможет к середине века свести к нулю разницу между выбросами в атмосферу газов, вызывающий парниковый эффект, и их нейтрализацией: «В соответствии с законом об углеродной нейтральности индустрии, мы стремимся покрывать не менее 40% наших потребностей в товарах на мощностях, находящихся в Европе. Конечно, мы продолжим торговать с нашими внешними партнерами. Не всё будет производиться в Европе, но больше должно быть сделано в Европе».

Эти меры вводятся в ответ на принятие в США Закона о снижении инфляции, который предусматривает государственную помощь зелёному бизнесу. Со своей стороны Еврокомиссия открывает путь к субсидированию отраслей, которые не загрязняют окружающую среду. Среди них - использование энергии ветра, солнца и мирного атома, установка тепловых насосов, создание более ёмких аккумуляторов. Предполагается упростить административные процедуры для ускорения реализации этих проектов. Всё это должно укрепить независимость Евросоюза от таких поставщиков, как Китай.

Домиен Вангенехтен из организации по борьбе с изменением климата E3G подозревает, что спасение планеты от экологической катастрофы - это не главная задача предложений Еврокомиссии.

«Это больше похоже на соперничество с США и КНР, на экономическую политику и на промышленную политику. Конечно, в этом есть и зелёный элемент. Но европейские производственные мощности нужно было бы больше ориентировать на внедрение технологий, которые имеют решающее значение для обеспечения углеродной нейтральности и зелёного перехода. Это должно было стать следующим шагом».

Еврокомиссия также хочет улучшить доступ ЕС к критически важному сырью, которое, в частности, используется для производства электроники. Предлагается к 2030 году добывать на континенте 10% редкоземельных элементов и покрыть 40% потребностей в них Евросоюза. Брюссель требует от других столиц ЕС диверсифицировать своих поставщиков, поскольку пока 27 государств-членов слишком сильно от нескольких третьих стран, которые продают им богатства своих недр.