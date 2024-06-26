Бруцеллез выявили у 408 голов скота в СКО

В Северо-Казахстанской области с начала года бруцеллез обнаружили у 408 голов скота в шести районах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации управления ветеринарии, 90% случаев выявили в агроформированиях, 10% - в личных подсобных хозяйствах. В том числе 283 головы – в Кызылжарском районе, 85 - в Айыртауском районе, 22 – в Акжарском, 15 – в Аккайынском, две – в Уалихановском и одна в Тимирязевском.

Все положительные пробы получили во время планового осмотра сельхозживотных.

На ограничении находятся пять населенных пунктов. По одному в Аккайынском, Тимирязевском, Кызылжарском, Акжарском и Айыртауском районах. В Тимирязевском – на стадии снятия, в Аккайынском – переходящий с прошлого года.

В управлении пояснили, что республиканским отрядом проводятся исследования на бруцеллёз через каждые 15-20 дней до получения двукратного отрицательного результата. Только тогда ограничение снимается.