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    19:21, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Бруцеллез выявили у 408 голов скота в СКО

    крупный рогатый скот
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области с начала года бруцеллез обнаружили у 408 голов скота в шести районах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации управления ветеринарии, 90% случаев выявили в агроформированиях, 10% - в личных подсобных хозяйствах. В том числе 283 головы – в Кызылжарском районе, 85 - в Айыртауском районе, 22 – в Акжарском, 15 – в Аккайынском, две – в Уалихановском и одна в Тимирязевском.

    Все положительные пробы получили во время планового осмотра сельхозживотных.

    На ограничении находятся пять населенных пунктов. По одному в Аккайынском, Тимирязевском, Кызылжарском, Акжарском и Айыртауском районах. В Тимирязевском – на стадии снятия, в Аккайынском – переходящий с прошлого года.

    В управлении пояснили, что республиканским отрядом проводятся исследования на бруцеллёз через каждые 15-20 дней до получения двукратного отрицательного результата. Только тогда ограничение снимается.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Скот Бруцеллез
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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