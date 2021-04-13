BRT в Алматы: что происходит с проектом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали, на какой стадии реализации находится проект скоростных автобусных перевозок (BRT), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По второй очереди скоростных автобусных перевозок (BRT) разрабатывается проектно-сметная документация. Есть сложности у проектной организации. Проект практически на 95% уже готов. Рабочие чертежи готовы. Сейчас идет работа по устранению замечаний и подготовке проектной документации к прохождению госэкспертизы», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан.

Также он отметил, что по оставшемуся участку первой очереди BRT, по улице Жандосова, вносятся изменения в ПСД, проводится корректировка. Работы временно приостановлены.

«В этом году планируем завершить», - добавил спикер насчет окончания строительства участка.

В рамках реализации проекта по реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT выполнена реконструкция 7,7 км дорог из 8,7 км. На данный момент маршрут первого участка проходит по улицам Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.

Ранее в управлении обещали завершить строительство первой очереди BRT (скоростной автобусной полосы) в сентябре прошлого года.

Позже на запрос Казинформа в управлении отмечали, что ведутся работы по улице Жандосова от улицы Сулейменова до улицы Тлендиева. Завершить строительство планируется в декабре 2021 года.