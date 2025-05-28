BRT в Алматы: ожидаются перебои с уличным освещением и ограничение движения

На данный момент ведется демонтаж старого дорожного покрытия, устанавливаются новые тротуарные бордюры и гранитные поребрики. Параллельно идет монтаж брусчатки, арычных лотков, а также подготовка траншей для прокладки системы полива и уличного освещения.

В акимате Алматы отметили, что одним из приоритетов благоустройства является создание комфортной городской среды. Вдоль проспекта появятся озелененные зоны, пешеходные дорожки, велодорожки, лавочки и современное освещение. Пешеходные переходы будут обновлены, а инфраструктура станет доступной для всех категорий граждан, включая маломобильных.

– В связи с проведением ремонтных работ на проезжей части по проспекту Райымбека (северная сторона) на участке от улицы Сейфуллина до улицы Бокейханова, в период до 2 июня будет временно отключено уличное освещение. Отключение затронет прилегающие улицы Гончарная 2, Торетай и Аргымак, – уточнили в акимате.

Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты и быть внимательными в темное время суток.

Напомним, в Алматы ведется строительство двух линий BRT. Одна из них – протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

Также ведутся строительно-монтажные работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека.