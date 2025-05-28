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    12:05, 28 Май 2025 | GMT +5

    BRT в Алматы: ожидаются перебои с уличным освещением и ограничение движения

    В Алматы продолжается обновление проспекта Райымбека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Транспортный каркас: в Алматы ведется строительство двух линий BRT
    Фото: акимат Алматы

    На данный момент ведется демонтаж старого дорожного покрытия, устанавливаются новые тротуарные бордюры и гранитные поребрики. Параллельно идет монтаж брусчатки, арычных лотков, а также подготовка траншей для прокладки системы полива и уличного освещения.

    В акимате Алматы отметили, что одним из приоритетов благоустройства является создание комфортной городской среды. Вдоль проспекта появятся озелененные зоны, пешеходные дорожки, велодорожки, лавочки и современное освещение. Пешеходные переходы будут обновлены, а инфраструктура станет доступной для всех категорий граждан, включая маломобильных.

    – В связи с проведением ремонтных работ на проезжей части по проспекту Райымбека (северная сторона) на участке от улицы Сейфуллина до улицы Бокейханова, в период до 2 июня будет временно отключено уличное освещение. Отключение затронет прилегающие улицы Гончарная 2, Торетай и Аргымак, – уточнили в акимате.

    Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты и быть внимательными в темное время суток.

    Напомним, в Алматы ведется строительство двух линий BRT. Одна из них – протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

    Также ведутся строительно-монтажные работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека.

    Теги:
    Регионы Транспорт Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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