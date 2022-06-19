19 Июня 2022 01:17

Бройлерную птицефабрику за 2,5 млрд тенге строят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области началось строительство третьей птицефабрики. За счет ее открытия в регионе рассчитывают закрыть потребность в мясе птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О новом объекте на своей странице в социальной сети рассказал аким области Кумар Аксакалов. По его информации, сумма инвестиций составит 2,5 млрд тенге. На фабрике, расположенной в Петропавловске, создадут 80 постоянных рабочих мест.

«Потребность нашей области в мясе птицы – 8,5 тыс. тонн. Сейчас в регионе работает одна птицефабрика мощностью 2,5 тыс. тонн. Ввод 3 новых птицефабрик позволит дополнительно производить 16 тыс. тонн в год. Тем самым, мы полностью закроем потребность области в мясе птицы», — написал К. Аксакалов.

Две птицефабрики запустят в селах Аралағаш и Новокаменка в этом году.

Между тем, не все жители Петропавловска довольны строительством нового объекта. Горожане сетуют на близкое расположение птицефабрики к дачному обществу «Энергетик-1». Люди переживают, что неприятные запахи будут доноситься до их участков. Несколько подобных сообщений петропавловцы разместили на странице акима области.