Бросился в колодец ради спасения двух мужчин специалист ЦОНа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудник ЦОНа Наурызбайского района Ержан Абдразаков спас двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ержан работает видеооператором в call-центре 1414, и сегодняшний путь на работу он не забудет никогда.

«Сегодня я работаю со второй смены, поэтому направлялся в ЦОН к 14.00 часам. Передо мной ехала полицейская машина, но, увидев скопление людей у дорожного люка, она затормозила. Выйдя из своей машины, я увидел в колодце двух мужчин. Они оба были уже без сознания. Один из них был в форме «Алматы Су», - рассказывает о сегодняшних событиях Ержан.

По словам Абдразакова, полицейские вызвали ЧС. Но Ержан не стал дожидаться приезда помощи, снял белую рубашку, завязал нос мокрым платком, который дала рядом стоящая женщина, и спустился вниз. С ним вместе спустился и неравнодушный прохожий. К приезду кареты скорой помощи оба человека были уже на поверхности. В сознание не приходили, но дышали.

«Вопрос, спускаться или нет, передо мной не стоял, ведь речь шла о жизни людей. В тот момент я не думал о себе, была только одна мысль – спасти их», - говорит Ержан.

Стоит отметить, что Ержан Абдразаков работает в госкорпорации с 2007 года. Он примерный семьянин, воспитывает троих детей.

В настоящее время госкорпорация «Правительство для граждан» рассматривает вопрос о поощрении своего работника за активную гражданскую позицию и социальную ответственность.



