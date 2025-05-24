Брошенные корабли и опустевшие села — как выглядит Арал сегодня

Нет воды — нет жизни

Когда Аральское море обмелело, в некоторых селах, где люди занимались рыболовством, жить стало бессмысленно. Многие люди, проведшие всю сознательную жизнь на море, уехали в соседние районы и большие города.

Один из них — житель города Казалинска Казыбай Ибрашев. Ему за 70, он вырос в селе Каскакулан соседнего района, богатого рыбой. О прошлой жизни у него остались лишь воспоминания.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

— В 1990 году я поехал на 25-летнюю встречу выпускников школы. До сих пор перед глазами у меня, как старшие обнимали деревья во дворе школы со слезами на глазах. Тогда не было саксауловых посадок, были только разрушенные дома, засыпанные кочующими песками. Деревья, посаженные на корабельной площадке, полностью были вырублены, остались только пни. Лежал только один остов металлической лодки. Сейчас дно великого моря занимает саксауловый лес. Два родника, открытые 50 лет назад, до сих пор дают воду, — вспоминает К.Ибрашев.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

Поэт Толыбай Абылаев — сын рыбака. С детства он жил и видел море, и эта тема главная в его творчестве.

— Когда мне было 5-6 лет, мы жили в саманном доме на берегу моря. В штормовые дни наши окна омывали волны. В 70-е годы море начало сокращаться. Есть надежда, что море может восстановиться. Потому что старые люди говорили — море каждые 100-200 лет сокращается, затем вновь входит в свои берега, — сказал он.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

Историк-краевед Болатбек Куатов отметил, что местное население значительно пострадало с период с 90-х годов прошлого века до 2000 года.

— После обретения независимости ситуация с Аралом усложнилась. Страна перешла на рыночные отношения, и народ не был к этому готов. Тогда жители начали менять имевшийся у них скот на продукты, расходовать на свои нужды. Поголовье скота резко сократилось. Колхозы и совхозы закрылись, вместо них появились частные предприятия и хозяйства. Когда море сократилось, большинство людей переезжали с Арала в соседнюю Актюбинскую область, в Кызылорду. В некоторых селах выехало 40-50% жителей, — сказал Болатбек Куатов.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

С 2000 года положение стало исправляться. Казахстанская сторона приложила усилия для сохранения северной части Аральского моря. Министерство водных ресурсов и ирригации сообщает, что Арал, сокращавшийся в течение 40 лет, теперь наполняется водой. Так, на начало этого года площадь северной части моря увеличилась на 42%, объем воды достиг 27 миллиардов кубометров. Это стало причиной размножения водной живности, выросли доходы людей, связавших жизнь с морем и рыбой.

По словам руководителя Аральского районного отдела статистики Еламана Капалова, население района сегодня превышает 79 тысяч человек.

В районе 49 населенных пунктов. Большая часть проживает в городе Аральске, это около 38 тысяч человек.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

— Есть люди, которые в свое время уехали, а затем вернулись. Но не можем сказать, что прирост населения очень большой. В 2020 году приехали 1 725 человек, в 2021 году — 1 197, в 2022 году — 1 287, в 2023 году — 1 451, в 2024 году — 2051. Это связано с созданием комфортных условий для проживания в районе. В 2020 году — 2253 человека, в 2021 году — 1753, в 2022 году — 2105, в 2023 году — 2540, в 2024 году — 3 434 выехали в разные регионы. Если сравнить, то уезжает больше, чем приезжает. Это не является хорошей динамикой. Большая часть уезжает из-за нехватки работы. Если будет расширяться предпринимательство, государственные программы будут системно выполняться, то молодежь оставалась бы здесь, — сказал Е.Капалов.

Опустелые села либо упразднили, либо присоединили к соседним.

— Когда в селе Коне Боген осталось 5-6 домов, их присоединили к Богену, в Водокачке остался один дом, их тоже присоединили к соседнему селу. Село Кокашар в Каракумах объединили с селом Абай, Кошек с Шижа, Колжага с Каретереном, — сообщил Е.Капалов.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

Куда пропали суда с высохшего дна

В настоящее время исчезли большинство судов, ходивших когда-то по Аральском морю. Оставшиеся можно пересчитать по пальцам. Перед Музеем рыбаков стоят сохранившиеся «Лев Берг», «Толеген Алимбетов», «Тулеген Тохтаров».

— Насколько я знаю, сейчас на море осталось всего 12-13 судов. Из них 4 в нашем музее, то есть под защитой государства. Остальные жители сдают в пункты приема металлов. В некоторых селах уже давно сдали. Ранее я обращался в Министерство с предложением сохранить хотя бы часть этих судов, добавить их в фонд экспозиции. Депутаты озвучили это с трибуны Мажилиса. Но дальше предложение не пошло. Мы могли хотя бы сами забрать суда, если бы нашли технику, чтобы разобрать их и перевезти. Вообще, я считаю, что в каждом рыбацком селе должно стоять одно судно, один якорь. Что ни говори — это наша история, — говорит заведующий музеем Алишер Саржанов.

Фото: Музей рыболовства в Аральске

Журналист Ергали Абдулла поделился интересными сведениями о судне «Тулеген Тохтаров».

— Молодежь может не знать, что это последнее судно объединения «Аралрыбпром», работавшего на этом море десятки лет. В трудовой книжке капитана судна Сандибека Алиева указано, что 22 марта 1979 года, в связи с неоткрывшейся морской навигацией, экипаж суда «Тулеген Тохтаров» был полностью распущен, капитан судна перешел на работу в одно из отделений рыбного производства. Это было трудное время, когда море сокращалось на глазах, рыбаки с Арала разъезжались. Последнее судно Аральского моря остановилось, застряв носом в песке пустынного берега, — сказал Е. Абдулла.

Одно из судов, напоминающих о прошлом, можно найти, не доезжая 18 километров до села Уялы Аральского района. Историю корабля «Сатурн» хорошо знает житель села Каукей Казалинского района, учитель Сакен Кабылов.

останки корабля «Сатурн». Фото: Сакен Кабылов

— Раньше это судно ходило в город Аральск. Позднее использовалось для доставки в населенные пункты Уялинского сельского совета продовольствия, пресной воды, бытовых материалов. В течение полувека оно остается на дне моря. Высота 3 метра, длина 19 метров, ширина 6 метров. Весь корпус изготовлен из дерева. Мы должны в любом случае сохранить его, — сказал он.

Отметим, села Каукей, Ажар соседнего района расположены близко к берегу. А это судно никто не забрал, потому что оно деревянное.

В Аральском районе плавсредства были собраны, в основном, в трех местах. Это старый порт, окраина села Жаланаш и часть моря под названием Шыганак.

— Когда в этих трех местах не осталось ни одного судна, мы возили туристов в Акеспе. Там было 6 судов. Когда море сократилось, 3 остались на суше, их тоже забрали. Из оставшихся 1 покрашено, — сказал местный гид.

Фото: Музей рыболовства в Аральске

Житель Аральска Серик Дуйсенбаев с 2012 года работает гидом и переводчиком. Туристы находят его с помощью зарубежных книг, содержащих информацию о достопримечательностях Центральной Азии. По его словам, интерес туристов пропадет, если те узнают, что суда в Музее рыбаков покрасили.

— Фотографы и кинооператоры хотят видеть и снимать суда, найденные на дне моря, в ржавом, ветхом состоянии. Хотя покрашенные суда — тоже часть истории, для них это покажется фейком. Сам я не был в Узбекистане, но знаю, что там собрали в одном месте 5-6 судов. В узбекистанскую часть Аральского моря попасть нелегко. Нужно два дня. Но для них нетрудно добираться в Мойнак из-за судов. Туристы, когда ищут информацию, спрашивают, есть ли в казахстанской части Аральского моря старые суда. Если скажу, что нет, большинство откажутся от поездки. Но туристы не только смотрят на суда. Они едут на вокзал в Кызылорде, селятся в гостинице Аральска, идут в кафе. Даже если сядут в рыбацкую лодку, оставят небольшие деньги. Вот этих доходов мы лишились, — сказал С. Дуйсенбаев.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

«Казахский экстрим»

— Мы везем туристов в село Тастубек, где всего около 30 домов. Кипятить чай в самоваре, ловить и жарить рыбу, доить верблюдицу — для них это экзотика. Рыбаки ставят сети после полудня, а утром до восхода солнца вытаскивают. Туристы ночуют в домах у рыбаков, видят этот процесс. В такие локации мы возим иностранных гостей, приезжающих в Аральск. Им интересно также побывать в селе, увидеть клеймение скота, окот. Дороги все еще нужно улучшать. Но иностранцы называют эти колдобины — «казахский экстрим», — делится гид.

Фото: Серик Дуйсенбаев / Facebook

В последние 4-5 лет Кокарал стали охранять как объект стратегической важности. Туристы, узнавшие, что казахстанская сторона построила Кокаральску дамбу, и сохраняет северную часть моря, приезжают, чтобы увидеть это. Но, по словам экскурсовода, им препятствует охрана.

Фото: Музей рыбаков в Аральске

— Считаю, что это неправильно — запрещать посещение людям, которые приехали за тысячи километров. У нас красиво говорят о развитии туризма, а на деле — вот это.

Недавно Министерство водных ресурсов и ирригации РК сообщило, что проект по сохранению Кокаральской плотины и восстановлению дельты реки Сырдарья находится на завершающей стадии.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform