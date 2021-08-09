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Бронзовому призеру Олимпиады по борьбе подарили автомобиль

9 Августа 2021 18:23
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Бронзовому призеру Олимпиады по борьбе подарили автомобиль

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бронзовому призеру Олимпиады-2020 по вольной борьбе Нурисламу Санаеву подарили новый автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ключи от BMW ему вручили в аэропорту Алматы. Его встретили близкие, знакомые и друзья. Сегодня также на родину вернулись и другие казахстанские спортсмены, выступившие на Олимпийских играх в Токио.

Ранее казахстанский борец поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх.

«Все препятствия и трудности - это ступени, по которым мы растем ввысь... Хочу выразить слова благодарности за поддержку всему казахскому и тувинскому народу. Вы всегда были вместе и искренне переживали за меня, посылали мне положительную энергию, которая привела меня к долгожданной, исторической медали. Это — общая победа!», - отметил ранее он.

Напомним, Санаев в схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов уверенно выиграл Георгия Вангелова из Болгарии со счетом 5:1.


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#Алматы   #Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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