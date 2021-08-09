Бронзовому призеру Олимпиады по борьбе подарили автомобиль
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бронзовому призеру Олимпиады-2020 по вольной борьбе Нурисламу Санаеву подарили новый автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ключи от BMW ему вручили в аэропорту Алматы. Его встретили близкие, знакомые и друзья. Сегодня также на родину вернулись и другие казахстанские спортсмены, выступившие на Олимпийских играх в Токио.
Ранее казахстанский борец поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх.
«Все препятствия и трудности - это ступени, по которым мы растем ввысь... Хочу выразить слова благодарности за поддержку всему казахскому и тувинскому народу. Вы всегда были вместе и искренне переживали за меня, посылали мне положительную энергию, которая привела меня к долгожданной, исторической медали. Это — общая победа!», - отметил ранее он.
Напомним, Санаев в схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов уверенно выиграл Георгия Вангелова из Болгарии со счетом 5:1.
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