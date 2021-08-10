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Бронзовому призеру Олимпиады-2020 Сакену Бибосынову подарили машину

10 Августа 2021 01:29
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Бронзовому призеру Олимпиады-2020 Сакену Бибосынову подарили машину

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Бронзового призера Олимпиады в Токио Сакена Бибосынова туркестанские болельщики встретили в международном аэропорту города Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Встретив прославившего страну земляка с почестями, его сразу же посадили на «железного Тулпара». Такой подарок олимпийскому призеру преподнесла группа предпринимателей Туркестанской области.

На встрече присутствовали аким области Умирзак Шукеев, молодежь Туркестана, коллеги, родные и друзья спортсмена.

«Бронзовая медаль Сакена – это упорная борьба в поединке и это первая олимпийская медаль в истории Туркестанской области. Для нас она приравнена к золотой медали, ведь он показал себя самым лучшим волевым спортсменом. Конечно, мы все болели за него и были свидетелями этого непростого спортивного поединка. Для всех нас – это большая честь и победа. Желаем всем спортсменам Туркестанской области быть всегда на пьедестале победы»,- сказал аким области.

24-летний спортсмен, выступивший на Олимпиаде по боксу в Токио в весовой категории 52 кг, в полуфинальном поединке встретился со спортсменом из Великобритании Галалом Яфаем и стал бронзовым призером Олимпиады.

«Я выражаю огромную благодарность всему казахстанскому народу, который меня поддержал. Конечно, для меня основной целью было завоевать в поединке золото. Но случилось так, как должно было быть. Все хорошо. Обещаю и дальше прославлять Казахстан и добиваться еще больших побед«, - сказал бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов.

Сакен Бибосынов - житель Сайрамского района Туркестанской области. Он младший из трех сыновей в семье, который также стал близок к спорту. Вначале Сакен занимался футболом, потом пошел за старшим братом в бокс. Сейчас он - член национальной сборной, также бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Азии, который провел 4 поединка в Токио. Он победил боксеров из Пуэрто-Рики, Франции, Испании. Всего из Туркестанской области на Олимпиаду в Токио отправились 5 спортсменов.




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#Туркестанская область   #Акимат   #Спорт   #Япония  
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