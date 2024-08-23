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    10:31, 23 Август 2024 | GMT +6

    Бронзовый призер Олимпиады по борьбе из Казахстана завершил карьеру

    борец вольного стиля Нурислам Санаев
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, борец вольного стиля Нурислам Санаев, представляющий сборную Казахстана, объявил о завершении карьеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    33-летний борец на своей странице в Instagram поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении всей карьеры, и добавил, что впереди его ждут новые вызовы. 

    - Многие спрашивают меня, вернусь ли я на ковер. Друзья, это вопрос, который я сам себе задавал не раз. Я всегда знал, что этот день наступит, и всегда боялся его прихода. Осознание того, что однажды придется сказать: «Все, я завершил», казалось тяжелым и неминуемым. И вот теперь, этот момент настал, - написал он.

    Он отметил, что более 20 лет занимается борьбой и она стала главным спутником его жизни.

    - Борьба научила меня быть стойким в спорте и жизни, дала мне гораздо больше, чем просто медали и титулы. Она подарила мне настоящих друзей, верных товарищей, поддержку фанатов и общественное признание. Обо всем этом я в детстве даже не мечтал. Теперь впереди меня ждут новые вызовы, и я готов попробовать свои силы в чем-то новом. Чтобы развеять все дальнейшие сомнения и вопросы, сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. К сожалению, я не смог уйти так, как мечтал - прощаясь на ковре, чувствуя под ногами эту знакомую шероховатую поверхность, благодарить болельщиков лицом к лицу, обнять соперников и друзей..., - добавил спортсмен.

    Он выразил благодарность всем, кто его поддерживал на этом пути - тренеров, борцов, массажистов, врачей, администраторов, журналистов, меценатов и болельщиков.

    Нурислам Санаев - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии. С 2014 года представляет сборную Казахстана. До этого выступал за Россию.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Борьба
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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