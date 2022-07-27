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Бронзовая монета 1850-летней давности найдена у берегов Израиля
27 Июля 2022 19:23

Бронзовая монета 1850-летней давности найдена у берегов Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ.КАЗИНФОРМ – На морском дне недалеко от побережья Кармель близи города Хайфа на севере Израиля была обнаружена редкая, бронзовая монета 1850-летней давности, изображающая римскую богиню Луны и зодиакальный знак Рака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Израильские археологи во вторник продемонстрировали «удивительно хорошо сохранившуюся» монету римской эпохи, отчеканенной в Александрии (современный Египет), императором Антонином Пием (138-161 годы н.э.).

Она принадлежала к серии из тринадцати монет – двенадцать с изображением различных знаков зодиака и одна с полным зодиакальным колесом. На монете указана дата «Восьмой год», что относится к восьмому году правления Антонина Пия, 144/145 н.э., когда во всей Римской империи царил относительный мир.

Глава отдела морской археологии Джейкоб Шарвит сообщил, что монета была найдена среди «небольшого клада» других монет. Обстоятельства находки указывают на то, что поблизости произошло кораблекрушение.

Находка была идентифицирована экспертом по нумизматике Израильского управления древностей Лиором Сандбергом во время морского обследования, направленного на защиту древностей от ускоренного освоения побережья. Это первый случай, когда такая монета была обнаружена на побережье Израиля.

Фото: facebook.com/AntiquitiesEN
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