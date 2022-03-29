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Бронирование кредитного жилья Алматы очередниками Алматинской области: акимат дал разъяснение

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Марта 2022, 19:23
Бронирование кредитного жилья Алматы очередниками Алматинской области: акимат дал разъяснение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы разъяснил ситуацию вокруг бронирования кредитного жилья очередниками Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что АО «Отбасы банк» в рамках государственной программы «Нұрлы жер» по направлению «Шаңырақ» провело бронирование на кредитное жилье акимата Алматы предназначенного для очередников города. Между тем в список, представленный банком в акимат, попали жители Алматинской области (Карасайский, части Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского, Жамбылского районов, а также территория Капшагайской администрации – более 150 населенных пунктов).

Кредитное жилье в Алматы (ЖК «Нұрлы дала» и ЖК «Алма Сити 5» в Наурызбайском районе, микрорайон «Мадениет» в Алатауском районе) возведено управлением комфортной городской среды Алматы и согласно законодательству предназначено исключительно для очередников города Алматы.

«28 октября 2021 года в Министерство индустрии и инфраструктурного развития был направлен запрос по разъяснению законности приобретения указанными гражданами кредитного жилья акимата города Алматы. В министерстве подтвердили, что кредитное жилье могут получить очередники только по месту принятия на учет. Согласно статье 67 закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», жилье из коммунального жилищного фонда предоставляется в пользование только гражданам, состоящим на учете в данном населенном пункте. На сегодня в очереди на кредитное жилье акимата города Алматы находятся 33 059 человек», - пояснили в акимате мегаполиса.


Алматы   Алматинская область   Акимат   Жилье   Нурлы жер   Общество  
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