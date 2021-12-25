Бродячих животных начнут стерилизовать и чипировать в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы будут стерилизовать и чипировать бродячих животных. Таким образом ветеринары планируют снизить их популяцию и установить точное количество безнадзорных собак, кошек и не только, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Almaty.tv.
Данные о них будут внесены в единую базу данных.
По имеющейся информации, только с начала года в городе поймали 14,5 тысяч бездомных животных. А вот покусали четвероногие около 3000 человек. Причем половина нападений совершена домашними питомцами. Серьёзных травм люди не получили, а лишь отделались царапинами и лёгким испугом.
Фактов заболевания бешенством не зарегистрировано.
«Отмечается снижение укусов: если в 2019 было 4800 фактов укусов зафиксировано, то в этом году прогнозируется 3600 - то есть на 1200 фактов меньше», - отметил руководитель ветеринарной службы Адис Сейдакматов.
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