Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

БРК открывает финансирование для модернизации ТЭЦ-2 в Алматы

Автор:  
Серик Сабеков
6 Июня 2023, 16:36
БРК открывает финансирование для модернизации ТЭЦ-2 в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Банк Развития Казахстана» подписало соглашение об открытии кредитной линии с АО «Алматинские электрические станции». Выделяемые вместе с другими кредиторами – Азиатским Банком Развития и Европейским Банком Реконструкции и Развития – финансовые средства пойдут на модернизацию ТЭЦ -2 имени Жакутова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы подписываем кредитное соглашение между Банком Развития и компанией «Алматинские электрические станции». Вместе с другими кредиторами в лице Азиатского Банка Развития и Европейского Банка Реконструкции и Развития мы инвестируем в модернизацию алматинской ТЭЦ-2 имени Жакутова в Алматы. Мы считаем этот проект крайне важным как с точки зрения модернизации энергосистемы Казахстана, так и с позиции снижения негативного воздействия энергетики на окружающую среду», - сказал на брифинге заместителя председателя правления АО «Банк Развития Казахстана» Марат Елибаев.

Спикер отметил, что в результате модернизации ТЭЦ ее установленная электрическая мощность вырастет с 510 мегаватт до 600 мегаватт, а тепловая мощность составит 957 гигакалорий.

«Это повысит стабильность энергоснабжения растущей и значимой для казахстанской экономики Алматинской агломерации. Снабжение электричеством и теплом жилья граждан и объектов бизнеса станет надежнее, и при этом позволит охватить еще больше предприятий и объектов строящегося жилого фонда. Второй момент – это экология. Алматинцы часто говорят о смоге зимой, и один из его источников – это ТЭЦ на угле. Так вот, переход ТЭЦ-2 с каменного угля на более экологичный в плане выбросов природный газ поможет заметно снизить негативное воздействие этой станции на атмосферу. К примеру, выбросы диоксида серы и золы (пыли) в атмосферу будут исключены полностью, а двуокиси углерода (СО2) – снижены в полтора раза. По нашему мнению, это заметно улучшит экологическую ситуацию в Алматы и алматинской агломерации в целом», - заверил Марат Елибаев.

photo

В целом полное завершение проекта с введением в строй всех обновленных агрегатов запланировано на конец 2026 года.

«Общая стоимость проекта составляет 435,8 млрд тенге, из которых собственное участие заемщика – АО «АлЭС» составляет 87,16 млрд тенге, а заем БРК – до 117 млрд тенге. Остальные средства предоставляют кредиторы в лице АБР и ЕБРР. Банк Развития Казахстана вошел в этот проект на условиях софинансирования – это было важное требование к проекту в свете прошедшей в прошлом году трансформации Банка. Как вы помните, мы отказались от финансирования проектов квазигосударственных компаний, если в них нет других крупных кредиторов и проекты не соответствуют принципам ESG. Здесь есть и софинансирование, и улучшение экологической обстановки, поэтому БРК принял решение участвовать в таком важном для страны проекте», - пояснил Марат Елибаев.

В свою очередь заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Адиль Мухамеджанов заявил, что о важности этого проекта неоднократно говорил и Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев и именно БРК выступает одним из основных кредиторов Казахстана по крупным индустриальным и инфраструктурным проектам, финансирование которых требует значительных средств.

«Холдинг «Байтерек» отмечает большую важность этого института развития в своей структуре и в реализации поставленных перед нами задач. Еще одна особенность этого проекта – это предоставление Фондом «Самрук-Қазына» собственной гарантии. Это показывает синергию квазигосударственных организаций, когда благодаря финансовому сотрудничеству они вносят реальный вклад в развитие Казахстана», - подчеркнул Адиль Мухамеджанов.

Управляющий директор по экономике и финансам АО «Алматинские электрические станции» Асель Аргинбаева уточнила, что реализация этого проекта обсуждалось с 2016 года, было пред ТЭО, рассматривались разные варианты реализации проекта. В 2021 году было принято решение о том, что это будет строительство новой станции, было получено ТЭО.

«Мы проводим планомерную поэтапную работу по подготовке реализации вышеуказанного проекта. И подписание сегодняшнего соглашения является важным шагом в его продвижении с точки зрения начала строительства в установленные сроки. Мы выходим на новую ступень совместной работы», отметила Асель Аргинбаева.

photo

Все финансовые средства, по ее словам, пойдут на финансирование проекта ТЭЦ-2, а также будет собственное участие средств АЭЛС и «Самрук-Энерго». Ставка в соглашения на основе ставки TONIA (плавающая ставка, зависящая от ситуации на рынке). Возврат займа будет осуществляться за счет рынка мощности.

Кредитное соглашение подписали Аргинбаева Асель Амантаевна, Управляющий директор по экономике и финансам АлЭС и Елибаев Марат Талгатович, Заместитель Председателя Правления БРК.


Алматинская трагедия   ТЭЦ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Возгорание камыша тушат в заповеднике Акмолинской области
Возгорание камыша тушат в заповеднике Акмолинской области
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области
Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области