Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Британский высокопоставленный дипломат посетит Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан

Автор:  
Тимур Дюсекеев
5 Июня 2023, 20:09
Британский высокопоставленный дипломат посетит Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан Фото: gov.uk

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти посетит Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Кыргызстане Лео Докерти встретится с высокопоставленными членами правительства, включая министра иностранных дел и заместителя премьер-министра, говорится в сообщении министерства иностранных дел Великобритании.

По информации посольства Великобритании в Казахстане, в Алматы британский дипломат обсудит возможности сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых, устойчивых технологий и сельского хозяйства.

Лео Докерти также встретится с представителями гражданского общества РК для обсуждения реформ и рассмотрит вопросы ежегодного британско-казахстанского стратегического диалога, который состоится осенью.

В Узбекистане он встретится с коллегами из министерств иностранных дел и торговли для укрепления оборонных и торговых связей, обсудит сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности, подтвердит поддержку Великобританией вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и проводимых Ташкентом реформ.

Как сообщили в МИД РК, 6 июня заместитель государственного секретаря по вопросам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Лео Докерти посетит с рабочим визитом город Алматы.


Внешняя политика Казахстана   Узбекистан   Кыргызстан   Великобритания   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Какие имена самые популярные в Казахстане
Какие имена самые популярные в Казахстане
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену