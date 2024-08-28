Британский премьер предупредил о «болезненном» бюджете

В своей речи, произнесенной в саду на Даунинг-стрит, премьер-министр Британии сэр Кир Стармер предупредил, что предстоящее принятие бюджета в октябре будет «болезненным», передает корреспондент агентства Kazinform.

Он подчеркнул необходимость краткосрочных жертв для достижения долгосрочных выгод, сигнализируя об изменении подхода правительства к решению экономических проблем, унаследованных от предыдущей консервативной администрации.

Стармер обвинил консерваторов в том, что они оставили после себя не только «экономическую черную дыру», но и «черную дыру в обществе», подчеркнув глубоко укоренившиеся проблемы, от которых страдает нация. Он отметил, что те, у кого «самые широкие плечи», понесут более тяжелое бремя, хотя и не стал подробно описывать конкретные меры, которые должны быть включены в бюджет.

С момента вступления в должность в июле лейбористское правительство неоднократно подчеркивало серьезность ситуации, с которой оно столкнулось, приписывая большую часть национальных бед неспособности Тори эффективно действовать во время своего пребывания у власти. Стармер заявил, что государственные финансы находятся в гораздо худшем состоянии, чем ожидалось, указав на дефицит в 22 миллиарда фунтов стерлингов — обвинение, которое консерваторы категорически отвергли.

Фото: twitter.com/10DowningStreet

Стармер также коснулся недавних беспорядков, заявив, что мятежи выявили «трещины в обществе», которые усугубились за 14 лет правления консерваторов. Он пообещал «жесткие действия» для восстановления основ страны, но подтвердил свое предвыборное обещание не повышать государственное страхование, подоходный налог или НДС.

Канцлер Рейчел Ривз поддержала эти заверения, но намекнула, что некоторые налоги могут вырасти. Она не исключила повышения налога на наследство, налога на прирост капитала или реформы в области пенсионных льгот. Кроме того, правительство уже объявило о сокращении выплат по социальному обеспечению и пособий на топливо в зимний период, что вызвало обеспокоенность у представителей профсоюзов.

Выступление премьер-министра вызвало неоднозначную реакцию. Высказывания вызвали критику со стороны лидера консерваторов и бывшего премьер-министра Риши Сунака, который утверждает, что речь раскрыла истинное намерение лейбористов повысить налоги.

Председатель Консервативной партии Ричард Фуллер назвал его «показательным», обвинив Стармера в невыполнении своих предвыборных обещаний и подрыве работы государственных служб.

Министр финансов Шотландской национальной партии Шона Робисон раскритиковала лейбористов.

— Хотя наследие правительства Тори очевидно, лейбористы должны признать, по крайней мере, некоторую вину за беспорядок, в котором сейчас находится Великобритания, — заявила она.

Сопредседатель Партии зеленых Карла Деньер осудила отказ правительства облагать налогом сверхбогатых, утверждая, что это увековечивает статус-кво.

На выступлении Стармера присутствовало около 50 представителей общественности, включая владельцев малого бизнеса и государственных служащих, которые были приглашены на основании их взаимодействия с премьер-министром во время избирательной кампании.

В то время как лейбористское правительство готовится представить свой первый бюджет, нация готовится к тому, что обещает стать непростым периодом экономической перестройки, а премьер-министр призывает к терпению и стойкости перед лицом трудных, но необходимых решений.