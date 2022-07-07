7 Июля 2022 16:20

Британский премьер Борис Джонсон согласился подать в отставку

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Борис Джонсон сегодня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра до осени. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре.

Как сообщил пресс-секретарь канцелярии премьер-министра, сегодня Борис Джонсон выступит с обращением к стране.

Серьезный кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался уже несколько месяцев и достиг апогея на этой неделе.

Уход Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны его правительства и его членов. Свои посты за последние дни покинули более 50 министров, включая некоторых из ближайших сторонников Джонсона, включая канцлера Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида.

Министр внутренних дел Прити Патель, обязанная своей карьерой целиком Борису Джонсону, и министр транспорта Грант Шеппс также призвали Джонсона уйти в отставку.

Утром в четверг новый канцлер Надим Захави, занявший этот пост менее 48 часов назад после ухода Сунака, призвал Джонсона сложить полномочия, заявив, что «это нестерпимо и будет становиться только хуже».

Попытки сместить Джонсона члены его партии предпринимали на протяжении всего этого года.

Последним ударом стал скандал с Крисом Пинчером - членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.