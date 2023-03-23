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Британский парламент поддержал соглашение по Северной Ирландии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Марта 2023, 02:00
Британский парламент поддержал соглашение по Северной Ирландии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Депутаты британского парламента большинством голосов поддержали «Виндзорское рамочное соглашение»: сделку между Лондоном и Брюсселем, которое изменяет правила торговли в Северной Ирландии после «брексита», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Документ поддержали 515 депутатов, против выступили 29. Экс-премьеры, консерваторы Борис Джонсон и Лиз Трасс выступали резко против сделки, заявляя, что она не позволит Британии получить в полной мере выгоды от «брексита». В то же время формально «рамочное соглашение» вообще не требовало ратификации. Однако британский премьер Риши Сунак пошёл на такой шаг.

Фактически, сделка означает, что Северная Ирландия оказывается на особом положении, так как теперь может свободно торговать и с единым рынком ЕС, и с другими частями Великобритании. Брюссель и Лондон пошли на компромисс после трёх лет споров и взаимных обвинений и заявили, что «с восторгом» восприняли завершение этого конфликта.

Официально «Виндзорское рамочное соглашение» должно быть принято в пятницу.


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