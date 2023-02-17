Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Всепартийная группа по сотрудничеству с Казахстаном назначила депутата Палаты общин Великобритании Дэниела Кавчински наблюдателем за выборами в Мажилис Парламента РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Всепартийная парламентская группа по сотрудничеству с Казахстаном зарегистрирована в британском парламенте осенью 2015 года для развития межпарламентского диалога.

В компетенцию представителей группы входят вопросы внешней политики, обороны, разведки и безопасности, контроля за экспортом оружия, экономики, торговли, науки и образования.

«Мы хотим наладить связи с такими странами, как Казахстан, которые разделяют с нами восприятие мира и хотят продвигать демократию и свободу», - сказал Дэниел Кавчински в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Для меня большая честь и привилегия получить приглашение приехать в Астану в качестве наблюдателя за выборами. Мне интересно увидеть реальную ситуацию на избирательных участках, поговорить с казахстанцами, которые пришли отдать свой голос», - отметил британский парламентарий.

«У Казахстана очень хороший бренд и очень хорошая репутация в Великобритании. У наших стран есть огромные возможности для совместной взаимовыгодной деятельности», - подчеркнул депутат нижней палаты парламента Великобритании.

«Я хотел бы обменяться мнениями с неправительственными организациями и аналитическими центрами, чтобы понять для себя, как проходят выборы, ситуацию со свободой слова, какие возможности даны всем политическим партиям для того, чтобы иметь равное количество эфирного времени в средствах массовой информации. Это очень важно при оценке того, насколько прозрачны и насколько свободны любые выборы», - сказал спикер.

Говоря об электоральных процессах, британский парламентарий призвал не искать идеальных примеров строительства демократии, поскольку у всех стран есть свои недостатки.

«Не думайте, что у нас нет своих проблем. Мы только недавно внесли изменения в выборное законодательство. Теперь предъявление документа, удостоверяющего личность на избирательном участке, является обязательным», - рассказал Дэниел Кавчински.

До 2023 года на выборах в Великобритании (за исключением Северной Ирландии) не нужно было показывать никаких документов. Избиратели голосовали по почте или приходили на участки, где просто говорили свои имя, фамилию и адрес. Цель изменений - предотвратить подтасовки на британских выборах.

«Мы все учимся и меняемся, чтобы убедиться в честности системы голосования. Это очень важно, потому что есть одна вещь, с которой мы можем согласиться - это уверенность людей в том, что система голосования является истинным отражением их желаний», - подчеркнул спикер.

Отметив поддержку политических и социально-экономических реформ в Казахстане со стороны министра иностранных дел Великобритании, Дэниел Кавчински выразил надежду на углубление и расширение контактов с будущим составом Мажилиса.

«Мы должны наладить двусторонние связи между нашим парламентом и казахстанским парламентом, - говорит он. - Для этого я бы хотел использовать Вестминстерский фонд за демократию, а также многие другие британские аналитические центры и институты».

В число партнеров Вестминстерского фонда за демократию входят парламенты, политические партии, избирательные органы и организации гражданского общества, которые решают важные политические и управленческие задачи в более чем 30 странах мира.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

Фото: parliament.uk