Британский фильм о ядерных испытаниях в Казахстане показали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде презентовали документальный фильм британской кинокомпании Spring Films «Where The Wind Blew» («Куда дул ветер»), рассказывающий о Семипалатинском ядерном полигоне. Главный герой фильма – карагандинский художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Фильм был создан британским режиссёром и документалистом Андре Сингером. Он начинается с того, что я рисую картину, а в финале завершаю свою работу. Лента была снята в 2016 году в два этапа – зимой и летом. В ней рассказывается о людях, которые вели борьбу против ядерных испытаний не только у нас на Семипалатинском полигоне, но и в других странах тоже. В этом году 30 лет со дня издания указа о закрытии Семипалатинского полигона. Я горжусь тем, что я живу в стране, которая отказалась от ядерного оружия», – говорит почётный посол глобального проекта «Атом» Карипбек Куюков.

По словам художника, одними из первых, кто присоединился к антиядерному движению, были карагандинские шахтёры. Они вышли на проспект Советский, ныне Бухар-жырау, на митинг, и в числе их требований было закрытие Семипалатинского полигона.

«В фильме снят не только я, но и председатель Карагандинского отделения антиядерного движения Невада – Семипалатинск Маргулан Хамиев. В кинокартине показана и жизнь жителя Семея Берика Сыздыкова, который стал инвалидом из-за взрывов на полигоне. У него срослась кожа вокруг бровей и век, что привело к слепоте», – отметил Карипбек Куюков.

Документальный фильм уже был показан в Алматы и Нур-Султане.

Также в кинотеатре «Сарыжайляу» прошла выставка картин Карипбека Куюкова.

«В экспозиции представлена малая часть моих работ, много картин сейчас находится в Жезказгане. Основное направление творчества – пейзажи, ядерная тема в моих работах тоже будет всегда, потому что это постоянное напоминание людям о том, что такое ядерные испытания», – говорит художник.

Напомним, на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено почти 500 взрывов более 600 ядерных и термоядерных бомб. Полигон закрыли в 1991 году.