Британские ВВС раскрыли подробности ударов по хуситам
Британские ВВС нанесли воздушные удары по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны (Йемен), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
- Четыре самолета Typhoon FGR4 королевских ВВС при поддержке пары самолетов-заправщиков Voyager присоединились к американским силам в преднамеренном ударе по объектам хуситов в Йемене, - сообщило британское минобороны.
Воздушная операция проведена в ночь с понедельника на вторник, чтобы избежать случайных жертв среди гражданского населения.
- Наши самолеты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по нескольким целям на двух военных объектах в окрестностях аэродрома Саны. Эти объекты использовались для продолжения атак на международное судоходство в Красном море, - добавили в оборонном ведомстве.