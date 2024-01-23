Британские ВВС раскрыли подробности ударов по хуситам

Британские ВВС нанесли воздушные удары по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны (Йемен), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Четыре самолета Typhoon FGR4 королевских ВВС при поддержке пары самолетов-заправщиков Voyager присоединились к американским силам в преднамеренном ударе по объектам хуситов в Йемене, - сообщило британское минобороны.

Воздушная операция проведена в ночь с понедельника на вторник, чтобы избежать случайных жертв среди гражданского населения.