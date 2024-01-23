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    09:47, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Британские ВВС раскрыли подробности ударов по хуситам

    Британские ВВС
    Фото: wallpaperset.com/eurofighter-typhoon-wallpaper

    Британские ВВС нанесли воздушные удары по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны (Йемен), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Четыре самолета Typhoon FGR4 королевских ВВС при поддержке пары самолетов-заправщиков Voyager присоединились к американским силам в преднамеренном ударе по объектам хуситов в Йемене, - сообщило британское минобороны.

    Воздушная операция проведена в ночь с понедельника на вторник, чтобы избежать случайных жертв среди гражданского населения.

    - Наши самолеты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по нескольким целям на двух военных объектах в окрестностях аэродрома Саны. Эти объекты использовались для продолжения атак на международное судоходство в Красном море, - добавили в оборонном ведомстве.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Великобритания США
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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