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Британские власти временно запретят полеты Boeing 777 с двигателями PW-4000

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Февраля 2021, 20:51
Британские власти временно запретят полеты Boeing 777 с двигателями PW-4000

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Власти Великобритании временно запретят использовать в королевстве лайнеры Boeing серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Как сообщил в понедельник британский министр транспорта Грант Шэппс, такое решение было принято на фоне инцидента с аналогичным самолетом компании United Airlines, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«После инцидента, произошедшего на выходных, самолетам Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000 будет временно запрещено попадать в воздушное пространство Великобритании. Я продолжу тесно работать с национальным управлением гражданской авиации для отслеживания ситуации», - указал глава Минтранса в сети Twitter.

Авиационные власти королевства уточнили, что в настоящее время лайнером с этим двигателем не пользуется ни одна из британских авиакомпаний.

21 февраля у самолета Boeing 777 авиаперевозчика United Airlines, направлявшегося из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета произошел отказ двигателя. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов. После инцидента United Airlines заявила, что «в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000».

В понедельник Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя Boeing сообщило, что после отказа двигателя были приостановлены полеты 128 самолетов этой компании серии 777 по всему миру.


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