Британские ученые увеличат производительность мясного сектора в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Посольства Казахстана в Великобритании состоялось подписание соглашения между казахстанской компанией ТОО «АкТеп» и британской компанией «Genus Breeding Ltd» о формировании в нашей стране генетического ядра пород «Абердин-Ангус» и «Герефорд», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Соглашение рассчитано на пять лет с опцией дополнительного пролонгирования на последующую пятилетку.

В рамках соглашения британская компания взяла на себя обязательство по увеличению производительности мяса указанных пород путем повышения генетического качества скота на откормочных площадках компании «АкТеп», а также в сотрудничающих с данной компанией фермерских хозяйствах Актюбинской области, общее число которых превышает 500 предприятий. Отмеченный ген способствует улучшению конверсии кормов, то есть если в Казахстане на 8 кг кормов получают 1 кг мяса, то с предлагаемым подходом на 3 кг кормов будут получать 1 кг мяса.

Компания «Genus Breeding Ltd» направит своего специалиста в Актобе для реализации в 2020 году первого этапа проекта. По предварительным расчетам, в первые годы деятельности ежегодный прирост прибыли составит порядка 50-100 тыс. тенге с каждого новорожденного теленка. Этот показатель будет достигнут за счет увеличения показательной массы, быстрого роста и экономии кормов.

Привлекательность проекта заключается в том, что гонорар компании «Genus Breeding Ltd» будет оплачен лишь в том случае, если британская сторона ежегодно на протяжении пяти лет будет повышать прибыль компании «АкТеп». Сумма гонорара составит лишь 30% от ежегодного роста прибыли казахстанской компании.

Важно отметить и положительный экологический эффект от реализации данного проекта, возникающий за счет снижения фактического объема кормов, сокращения сроков роста поголовья КРС, а также снижения количества выбросов углекислого газа в атмосферу.

В рамках соглашения «Genus Breeding Ltd» также дала право компании «АкТеп» активно использовать свой узнаваемый логотип в рекламе ее продукции и раздаточных материалах, что позволит повысить конкурентоспособность казахстанской компании на международном уровне и даст возможность привлечь зарубежных инвесторов для расширения производства.

К участию в данном проекте проявил интерес и Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства, который направит двух сотрудников для осуществления эмпирического анализа и исследования всего цикла производства от искусственного осеменения до выращивания КРС. В случае если факты будут свидетельствовать о явных преимуществах и экономической рентабельности проекта, будет рассмотрен вопрос его масштабного расширения и на другие регионы Казахстана.

Отмечается, ТОО «АкТеп» является крупнейшим экспортером мяса в Актюбинской области, объединяющим более 500 фермерских хозяйств и откормочных площадок региона. Компания самостоятельно осуществляет весь процесс переработки: от разведения скота, выпуска комбикормов, откорма, мясопереработки до отгрузки готовой продукции под заказ конкретного потребителя. Это предприятие с полным циклом производства, которое имеет репродуктор для выращивания племенного крупнорогатого скота породы «Абердин-Ангус» на 6 тыс. голов, животноводческий комплекс по откорму скота мощностью 22 тыс. голов в год; мясокомбинат мощностью 7 200 тонн в год.



