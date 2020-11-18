Британские ученые утверждают, что обнаружили легкодоступное средство от коронавируса

КАРДИФФ. КАЗИНФОРМ – Британские ученые обнаружили, что действенное средство от коронавирусной инфекции, возможно, всё это время было у нас перед глазами. Согласно результатам научного исследования, проведенного в Университете Кардиффа, жидкость для полоскания рта может уничтожить коронавирус в течение 30 секунд после контакта с ним, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Ученым удалось обнаружить «многообещающие признаки» того, что безрецептурные жидкости для полоскания рта могут помочь уничтожить вирус в лабораторных условиях. Они собираются приступить к клиническим испытаниям жидкости на больных коронавирусом.

Доктор Ник Клейдон заявил, что результаты исследования могут привести к тому, что жидкость для полоскания рта станет неотъемлемой частью ежедневной рутины каждого из нас.

Хотя исследование показывает, что использование жидкости для полоскания рта может помочь уничтожить вирус в слюне, нет никаких доказательств того, что ее можно использовать непосредственно для лечения коронавирусной инфекции, поскольку она не попадет в дыхательные пути или легкие.

Клейдон, специалист по пародонтологии, отмечает: «Если положительные результаты найдут подтверждение в клинических испытаниях университета, жидкость для полоскания рта на основе цетилпиридинии хлорида (CPC) ... может стать важным дополнением к повседневной жизни людей, наряду с мытьем рук, соблюдением социальной дистанции и ношением масок».

В отчете университета говорится, что жидкости для полоскания рта, содержащие не менее 0,07% цетилпиридинии хлорида (CPC), показали «многообещающие признаки» способности уничтожить вирус при контакте с ним в лаборатории.

Хотя отчет еще не прошел экспертную оценку, он подкрепляет другое недавнее исследование, которое показало, что жидкости для полоскания рта на основе CPC эффективны для снижения вирусной нагрузки.

Доктор Ричард Стэнтон, ведущий автор исследования, заявил: «Это исследование дополняет появляющиеся публикации о том, что несколько общедоступных жидкостей для полоскания рта, предназначенных для борьбы с болезнью десен, также могут инактивировать коронавирус SARS-CoV-2 (и другие коронавирусы) при тестировании в лабораторных условиях, имитирующих ротовую/носовую полость в пробирке.

«Это исследование еще не прошло экспертную оценку и не опубликовано, что означает, что оно еще не было изучено другими учеными, как это обычно бывает с академическими исследованиями. Теперь оно отправлено для публикации в журнале.

В ходе клинических испытаний в больнице в Кардиффе будет рассмотрено, помогает ли жидкость для полоскания рта снизить уровень вируса в слюне пациентов с COVID-19. Результаты ожидаются в начале следующего года.

Профессор Дэвид Томас из Университета Кардиффа отмечает, что первоначальные результаты обнадеживают, но клинические испытания не докажут того, как можно предотвратить передачу инфекции между пациентами.

«Хотя эти жидкости для полоскания рта очень эффективно уничтожают вирус в лаборатории, нам нужно посмотреть, работают ли они на пациентах. Это цель нашего текущего клинического исследования», - сказал он.

«Текущее клиническое исследование покажет, как долго длятся любые эффекты после однократного применения жидкости для полоскания рта пациентами с COVID-19. Нам необходимо понять, действуют ли безрецептурные жидкости для полоскания рта на COVID-19 пациентов так же, как и на сам вирус в лаборатории», - добавил Томас.