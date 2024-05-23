Британские поклонники Димаша поздравили его с 30-летием
Поклонники Димаша Кудайбергена со всего мира поздравляют своего любимого певца с 30-летием. Особенно активны слушатели в Великобритании, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Великобритании есть 2 фан-клуба Димаша. Их члены влюблены в искусство казахского певца, покорившего весь мир своим голосом. Чтобы понимать слова песен, фанаты изучают язык Абая, приезжают в Казахстан.
Более 30 человек собрались в примечательных местах Лондона, записали свои поздравления певцу. Не только британцы, но и граждане России, Бразилии, Румынии и других государств с флагами Казахстана и Великобритании привлекали к себе внимание общественности. Они танцевали «Камажай» и пели казахские песни.
— Мы, общество диерстаров Великобритании шлем свои поздравления Димашу. Его невероятный, удивительный голос завоевал наши сердца. Его песни объединили людей в разных странах мира. Димаш, пусть не устают крылья твоего искусства. Пусть твои песни вдохновляют нас и в дальнейшем. Мы с нетерпением ждем очередного твоего концерта. Твои поклонники в Великобритании любят тебя, — сказала основательница фан-клуба Анка Тимофте.