Британские поклонники Димаша поздравили его с 30-летием

Поклонники Димаша Кудайбергена со всего мира поздравляют своего любимого певца с 30-летием. Особенно активны слушатели в Великобритании, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Великобритании есть 2 фан-клуба Димаша. Их члены влюблены в искусство казахского певца, покорившего весь мир своим голосом. Чтобы понимать слова песен, фанаты изучают язык Абая, приезжают в Казахстан.

Более 30 человек собрались в примечательных местах Лондона, записали свои поздравления певцу. Не только британцы, но и граждане России, Бразилии, Румынии и других государств с флагами Казахстана и Великобритании привлекали к себе внимание общественности. Они танцевали «Камажай» и пели казахские песни.