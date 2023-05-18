Британские парламентарии посетят Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Представители Комитета по иностранным делам парламента Великобритании посетят Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В Узбекистане члены комитета встретятся с представителями Министерства иностранных дел Узбекистана и посетят проекты, которые поддерживает Великобритания. Комитет разделился на две группы для посещения Казахстана и Кыргызстана соответственно», - говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Великобритании.

В Казахстане британские парламентарии проведут встречи в Министерстве иностранных дел, Министерстве энергетики и Комитете по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса, а в Кыргызстане с заместителем министра иностранных дел и в Комитете по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеш.

«Находясь здесь, мы встретимся с рядом лиц и организаций в странах Центральной Азии и выслушаем их мнение, чтобы составить представление о возможностях и вызовах, с которыми сталкивается Великобритания в регионе», - приводятся слова председателя Комитета по иностранным делам парламента Великобритании Алисии Кернс.