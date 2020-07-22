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Британская вакцина от коронавируса будет продаваться по себестоимости

Автор:  
Тимур Дюсекеев
22 Июля 2020, 03:22
Британская вакцина от коронавируса будет продаваться по себестоимости

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Будущая вакцина от коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом в партнерстве с британской фармацевтической компанией AstraZeneca, будет продаваться по себестоимости по всему миру, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на RTBF.

«Наша цель - донести вакцину до каждого, у нас есть другая цель, которая заключается в том, чтобы сделать это без прибыли, то есть мы доставим вакцину по себестоимости во все регионы мира», - приводятся слова главы AstraZeneca Паскаля Сорио.

«По цене это будет около 2,5 евро за единицу», - добавил он.

Американская группа Johnson & Johnson намерена сделать то же самое, в то время как компании Pfizer и Moderna во время слушаний в Конгрессе США во вторник подтвердили, что они не будут продавать свои вакцины от коронавируса по себестоимости, то есть намерены получить прибыль.

Разрабатываемая британцами вакцина-кандилат вызывает значительный иммунный ответ и продемонстрировала безопасность у пациентов на ранних стадиях клинических испытаний.

Эффективность британской вакцины-кандидата будет проверена в ходе третьей фазы на гораздо большем количестве людей. Только после этого вакцина может быть доступна для массового применения.

«Мы надеемся получить результаты исследования третьей фазы осенью, поэтому мы думаем, что сможем доставить вакцину не позднее конца года», - подчеркнул глава компании AstraZeneca.


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