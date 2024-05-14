Британская полиция готовится вооружиться электромагнитными ружьями

Британские полицейские могут получить на вооружение электромагнитные ружья, которые способны отключать двигатели электрических велосипедов или электросамокатов, используемых для совершения преступлений. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Электромагнитное ружье, которое разрабатывается Лабораторией оборонной науки и техники британского минобороны, может появиться в распоряжении стражей порядка уже через несколько месяцев, сообщает газета Guardian.

Отмечается, что устройство будет идти в комплекте с рюкзаком и напоминает оборудование, используемое в фильме «Охотники за привидениями». Работа электромагнитного оружия заключается в том, что оно создает иллюзию перегрева у электродвигателя, заставляя его автоматически отключиться.

К слову, как рассказали разработчики, электромагнитное оружие может быть эффективным средством для принудительной остановки автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Электрические самокаты и велосипеды были задействованы в тысячах преступлений по всей Великобритании. Их высокая скорость и маневренность позволяют преступникам быстро совершать правонарушения, например, выезжать на тротуар, чтобы ограбить прохожего и быстро скрыться.