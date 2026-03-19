Британская компания BAE Systems выходит из состава акционеров Air Astana

В компании Air Astana сообщили, что BAE Systems планирует продать свою оставшуюся долю в компании. Для получения более подробной информации о сделке нацперевозчик попросил обращаться к публичным раскрытиям британской компании.

BAE Systems являлась ключевым партнером Air Astana с момента основания компании. Компания была создана как совместное предприятие Правительства Республики Казахстан и BAE Systems в 2001 году.

В рамках IPO Air Astana в 2024 году BAE Systems сократила свою долю до 16,95%, а в декабре 2025 года реализовала дополнительный пакет в размере 10,1%.

— Мы отмечаем, что в структуре их более широкого масштаба деятельности Air Astana больше не являлась ключевым активом, и приветствуем новых акционеров на данном важном этапе развития Группы компаний. Также отмечаем увеличение доли акций в свободном обращении в результате данной сделки, — сказано в сообщении нацперевозчика Air Astana.

Недавно Air Astana опубликовала финансовые результаты за полный 2025 год, продемонстрировав показатели с ростом выручки и провозных емкостей. По данным компании, общая выручка увеличилась на 11,4% и составила 1 453,9 млн долларов США, показатель EBITDAR вырос на 0,8% до 321,2 млн долларов, маржа составила 22,1%.

В декабре 2025 года сообщалось, что британская компания BAE Systems планирует продать свою долю в Air Astana.