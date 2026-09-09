Британская инвесткомпания с активами 500 млрд долларов планирует инвестировать в Казахстан

Британская инвестиционная компания Janus Henderson Investors, управляющая активами на 500 млрд долларов, планирует расширить присутствие и рассматривает прямые инвестиции в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в кулуарах Astana Finance Days сообщил региональный руководитель компании по Ближнему Востоку, Африке и Центральной Азии Мишал Аль Фарис

По его словам, Janus Henderson специализируется преимущественно на инвестициях в акции, инструменты с фиксированной доходностью и частное кредитование.

— Мы продолжаем расширяться. В том числе планируем расширять свое присутствие в Казахстане. Мы поддерживаем контакты и ведем переговоры с Правительством Казахстана о том, как потенциально можем расширить сотрудничество, увеличить объем нашей деятельности и инвестировать непосредственно в Казахстан, — рассказал Мишал Аль Фарис.

Он отметил, что компания второй год подряд принимает участие в Astana Finance Days и наблюдает растущий интерес международного бизнеса к казахстанскому финансовому рынку. По его мнению, в дальнейшем все больше компаний могут открывать представительства в Международном финансовом центре «Астана».

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Говоря о направлениях, которые могут представлять интерес для инвесторов, Аль Фарис отдельно остановился на инфраструктуре и туризме. По его мнению, Казахстану необходимы дополнительные вложения в транспортную инфраструктуру, гостиницы и туристические объекты.

— Чтобы привлекать больше посетителей и туристов, нужна дополнительная инфраструктура. Необходим хороший транспорт, больше отелей и мест размещения в горах и возле озер, удобное сообщение, чтобы людям было легко перемещаться, — отметил он.

В числе перспективных направлений для иностранных инвестиций представитель Janus Henderson также назвал финансовый сектор и цифровые активы. По его мнению, развитию интереса инвесторов способствует инфраструктура МФЦА, в том числе цифровые решения и правовая система, основанная на принципах английского права.

Отметим, с 9 по 10 сентября в Астане проходит IX форум Astana Finance Days 2026: Delivering Impact. Capital in Action. На мероприятие зарегистрировались более 8000 участников. Среди них — представители крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, совокупный объем активов под управлением которых составляет около 26 трлн долларов.

Также сообщалось, что банк из ОАЭ готов втрое нарастить финансирование экономики Казахстана.