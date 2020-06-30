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Британская экономика сократилась на рекордные значения за последние 40 лет

Автор:  
Тимур Дюсекеев
30 Июня 2020, 16:52
Британская экономика сократилась на рекордные значения за последние 40 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В начале 2020 года экономика Великобритании сократилась больше всего с 1979 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Валовой внутренний продукт упал на 2,2% в период с января по март, сообщает Управление национальной статистики, что хуже прогноза экономистов Reuters, которые оценивали падение на 2%.

Премьер-министр Борис Джонсон изложит свой план по ускорению восстановления британской экономики во вторник, когда пообещает привлечь 5 млрд фунтов стерлингов (6,13 млрд долларов) инвестиций в инфраструктуру.

Британская экономика в первой половине 2020 года может сократиться на 20%, заявил Банк Англии ранее в этом месяце, поскольку жесткий карантин из-за коронавируса затронул большинство секторов в апреле-июне. Банк Англии заявил, что экономический спад в этом году может стать худшим за три столетия.

Цифры вторника, основанные на ранее опубликованных данных за первый квартал, показали рост бережливости домашних хозяйств, поскольку их расходы упали на наибольшую сумму в денежном выражении с 1950-х годов, когда начался сбор статистических данных.

«Закрытие большинства предприятий 23 марта означало, что домохозяйства были не в состоянии тратить, даже если бы захотели», - сказал британский экономист Capital Economics Томас Пью, добавив, что экономике понадобится время до 2022 года, чтобы восстановить свой докризисный уровень.

Коэффициент сбережений домохозяйств вырос в первом квартале до 8,6% с 6,6% в конце 2019 года.

Ранее Управление национальной статистики оценивало, что британская экономика сократилась на рекордные 20,4% в апреле по сравнению с мартом, но в последнее время наблюдаются некоторые признаки восстановления.

Статистическое ведомство также заявило, что за первые три месяца текущего года дефицит по текущим операциям Великобритании увеличился больше, чем ожидалось.

Дефицит платежного баланса - давняя проблема для инвесторов, поскольку она оставляет Великобританию зависимой от притока наличности из-за рубежа - вырос в первом квартале до 21,1 млрд фунтов (25,9 млрд долларов) по сравнению со средним прогнозом в 15,4 млрд фунтов, сделанным экономистами Reuters.


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