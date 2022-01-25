Британская делегация при ОБСЕ сделала заявление с оценкой событий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Миссия Великобритании при ОБСЕ распространила текст своего заявления на заседании Постоянного совета Организации, которое прошло 20 января 2022 г. в Вене и рассмотрело ситуацию в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Как близкие друзья, мы глубоко обеспокоены трагическими событиями, с которыми столкнулся народ Казахстана в последние недели. Глубоко сожалеем о гибели людей в результате насилия и выражаем наши соболезнования семьям погибших. Осуждаем акты насилия и уничтожение имущества и испытываем облегчение от того, что жизнь в Алматы и других городах возвращается в нормальное русло», – заявил Постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ, Посол Нил Буш.

Британская делегация приветствовала, что Президент К. Токаев в своих публичных выступлениях провёл четкое различие между мирными протестующими и «организованными преступными элементами», которые захватили мирные протесты в Алматы и некоторых других городах. Отмечая, что у этой последней группы, «очевидно, была цель свергнуть конституционные власти», дипломат подчеркнул, что это вопрос, «требующий тщательного расследования».

«Приветствуем решение Президента Казахстана создать следственную комиссию для выяснения того, что привело к этим беспрецедентным событиям и гибели людей. Поддерживаем приверженность властей Казахстана тому, чтобы это расследование было эффективным и прозрачным, пользовалось доверием народа Казахстана», – отмечено в заявлении Посла.

Отмечены заверения казахстанских властей в их твёрдой приверженности соблюдению своих международных обязательств в области прав человека и важность обеспечения соответствующей правовой процедуры для всех задержанных в соответствии с принципами верховенства закона.

В контексте выступления Президента К. Токаева в Парламенте Казахстана 11 января о планах экономических, социальных и политических реформ в ответ на основные требования мирных протестующих британский дипломат заверил в готовности поддержать их реализацию для «создания и развития современной рыночной экономики с социальной ориентацией».

Отметив прочные партнёрские отношения, сложившиеся к 30-й годовщине дипломатических отношений между двумя странами, Посол Н. Буш подчеркнул готовность официального Лондона «поддержать Казахстан в реагировании на недавние трагические события, продолжении реформ, направленных на удовлетворение чаяний его народа, а также в обеспечении безопасности и процветания».