Британия уничтожила закупленные в пандемию средства защиты от коронавируса

Почти 1,5 млрд «избыточных» фунтов стерлингов (более $1,75 млрд) потратило британское правительство во время пандемии COVID-19 на закупку защитного обмундирования для врачей и других средств индивидуальной защиты от вируса (PPE), которые позже были списаны или уничтожены. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Британская пресса уже назвала этот контракт «самым расточительным госзаказом ковидных времен».

По данным Би-би-си, по меньшей мере 1,57 млрд комплектов PPE, закупленных британским министерством здравоохранения у частной компании Full Support Healthcare (FSH), так и не понадобились медработникам, которым они предназначались, несмотря на полное соответствие необходимым требованиям.

Закупкой PPE занимался правительственный департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC), где отказались давать комментарии об этом, сославшись на всеобщие выборы, которые пройдут в стране на следующей неделе.

Оппозиционная Лейбористская партия, которая на этих выборах решительно настраивается на победу, назвала госконтракт на эти закупки, заключенный правительством Бориса Джонсона, ошеломляющим расточительством.

Контракт с FSH на поставку защитных масок, респираторов, средств защиты для глаз и гигиенических фартуков на сумму 1,78 млрд фунтов был заключен в апреле 2020 года на пике всеобщей тревоги, вызванной стремительным распространением коронавируса и ростом числа связанных с ним смертей.

Он стал крупнейшим эксклюзивным договором подряда (то есть с единственным поставщиком) за весь период пандемии.

Это около 13% от общей суммы бюджетных расходов Британии на эти цели за два года пандемии ковида и в тысячи раз больше средней ежегодной прибыли FSH до 2020 года.

Точная прибыль, полученная компанией за выполнение контракта, неизвестна, поскольку в 2021 году владельцы фирмы — супружеская пара Сара и Ричард Стауты — вывели бизнес в офшорную зону на острове Джерси «по соображениям конфиденциальности».

При этом и компания FSH, и ее владельцы платят налоги в Великобритании, так что со стороны закона вопросов к ним не возникает.

Расследование Би-би-си показало, что из 2,02 млрд единиц PPE, поставленных FSH по заключенному контракту, только 232 млн в итоге попали в государственные больницы и другие медицинские учреждения.

Почти 750 миллионов закупленных предметов уже были сожжены или уничтожены иным образом, а еще 825 млн признаны избыточным запасом, которому почти наверняка предстоит утилизация и переработка.

Таким образом, закупленные у FHS защитные средства на сумму около 1,4 млрд фунтов стерлингов (около $1,78 млрд), не будут использованы и отправятся на вторсырье.

Еще по меньшей мере 100 млн бюджетных фунтов, согласно подсчетам Би-би-си, было потрачено за прошедшее время на хранение и уничтожение закупленных избыточных запасов.

Судя по обнаруженным данным, за два пандемийных года лишь один госконтракт превзошел сделку с FHS по масштабам, но тот был заключен с целым рядом поставщиков, предоставляющих смешанные услуги.