Британия отложила выход из локдауна на месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Англии антивирусные ограничения останутся в силе и после полной отмены локдауна 21 июня, заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Члены кабинета министров приняли решение отложить отмену правил социального дистанцирования еще на четыре недели. Изначально на 21 июня планировалась полная отмена антивирусных ограничений.

Это значит, что ограничения по заполняемости спортзалов, пабов и кинотеатров останутся в силе, а ночные клубы и концертные площадки не откроют.

Впрочем, решение еще предстоит провести через нижнюю палату парламента. Некоторые депутаты могут не одобрить продление локдауна.

21 июня Англия должна была перейти на последний, четвертый уровень отмены локдауна. Он предполагает полную отмену действующих ограничений, в том числе на встречи людей, живущих в разных домах, и на походы в гости.

Однако некоторые ученые призывали отложить выход из локдауна, чтобы на фоне роста случаев заражения «индийским» вариантом коронавируса (вариант Дельта) успело привиться как можно больше людей.

Утром в понедельник заместитель министра здравоохранения Эдвард Аргар в эфире Би-би-си говорил о росте числа заражений «индийским» вариантом и числа госпитализированных в Великобритании.

Самые тяжелые случаи - это люди, которые не привились или получили только одну дозу вакцины, сказал Аргар. Он считает, что за дополнительные четыре недели можно привить около 10 млн человек.

Свадьбы и ночная жизнь городов - это то, что сильнее всего пострадает от продления локдауна. По оценке профильного профсоюза, отменить могут около 50 тыс. свадеб, запланированных на месяц после 21 июня.

Ночные клубы потратили миллионы фунтов на подготовку к открытию, и теперь ассоциация их владельцев планирует оспорить в суде право продлить локдаун.

По оценке организации UKHospitality, пабы, бары и рестораны в Англии из-за продления локдауна на месяц потеряют в сумме около 3 млрд фунтов.

В воскресенье в Британии было зарегистрировано около 7500 новых заражений, а также восемь смертей у пациентов, у которых был диагностирован ковид в предыдущие 28 дней.

Среднее количество заражений за неделю по сравнению с прошлой неделей выросло на 49%.