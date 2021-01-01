Британия окончательно вышла из ЕС

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь Великобритания официально покинула Европейский союз, переходный период закончился, и в силу вступили новые правила экономических отношений между Лондоном и Брюсселем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

За час до Нового года, в 23.00 по Гринвичу (в полночь по среднеевропейскому времени), Британия официально покинула Европейский союз.

Первые часы пересечения границы по новым правилам прошли довольно спокойно, и грузовики без особых проблем преодолели таможенную проверку в Дувре и Дублине.

«Все идет нормально, все работает точно также, как и до 23 часов [31 декабря]. Очень, очень спокойно, грузовиков мало, как мы и предполагали», - отметил представитель компании Eurotunnel Джон Киф.

Это, однако, не означает, что проблем не возникнет в ближайшем будущем. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что теперь у Британии появилась свобода действий и возможность вести дела «по-другому и лучше». Одновременно ряд представителей министерств предупредили, что в ближайшие недели, когда праздники закончатся, некоторых затруднений и задержек избежать не удастся.

Соединенное Королевство официально вышло из ЕС 31 января 2020 года, через три с половиной года после референдума о брексите. Однако на протяжении 11 месяцев все оставалось по-прежнему, пока велись переговоры о будущих экономических отношениях. Соглашение было достигнуто в последнюю минуту, накануне Рождества, 24 декабря. Британский парламент проголосовал за его утверждение через пять дней.

По новым правилам британские производители по-прежнему будут иметь беспошлинный доступ к внутреннему европейскому рынку, однако теперь им придется предъявлять на границе дополнительные таможенные документы.

Не вполне понятно, какими именно будут отношения с ЕС британского банковского сектора и сектора финансовых услуг, доходы от которых составляют львиную долю бюджета страны.

Соединенному Королевству также удалось достичь соглашения с Испанией о том, что ее граница с Гибралтаром останется открытой, хотя его еще придется формально внести с общее соглашение с ЕС, о чем напомнил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Политический корреспондент Би-би-си Джессика Паркер отметила, что судить о том, до какой степени брексит повлияет на логистику торговли между ЕС и Британией, пока сложно, потому что продолжающаяся пандемия Covid-19 существенно снизила трафик и товаров, и людей через границу, и о реальном эффекте брексита можно будет судить только после ее окончания.

Британский премьер Борис Джонсон: «Страна получила свободу»

Борис Джонсон, сыгравший одну из важнейших ролей в кампании за выход из Евросоюза, а, став премьером, этот выход осуществивший, сказал, что теперь страна получила «свободу вести дела по-другому, и, возможно, лучше, чем это делают наши друзья из ЕС».

В статье для газеты Daily Telegraph он добавил, что комбинация соглашения по брекситу и одобрение созданной в Оксфордском университете вакцины от коронавируса «создает трамплин, который поможет [Британии] вернуться на прежние позиции».

Глава британской команды на переговорах с ЕС лорд Фрост отметил, что «мы снова стали независимой страной», а ветеран парламентской фракции Консервативной партии сэр Билл Кэш заявил, что это «победа суверенности и демократии».

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При этом противники брексита своих позиций тоже не меняли. Первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая воспользовалась брекситом для того, чтобы потребовать проведения второго референдума о независимости, написала в «Твиттере»: «Европа, Шотландия скоро вернется! Не выключай свет».

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни сказал, что «праздновать нечего», отношения Соединенного Королевства и Ирландии теперь будут другими, но «мы желаем им успеха».

Президент Франции Эммануэль Макрон, хотя и сказал, что Британия «остается другом и союзником», но добавил, что решение уйти из Европы было результатом «европейского недомогания [кризис еврозоны и наплыв беженцев], вранья и лживых обещаний».

В Брюсселе, с одной стороны, рады, что брексит как процесс завершен, а с другой - грустят, что он вообще произошел. Общее мнение, однако, что и ЕС, и Британия после расставания станут слабее.

Главные изменения

Свободное перемещение людей между Соединенным Королевством и странами ЕС прекращено. Иммиграция в Британию будет осуществляться по балльной системе, так же как и с другими странами мира.

Любой британский гражданин, желающий провести в ЕС более 90 дней из 180, должен будет получать визу.

В аэропорты, порты и вокзалы вернутся магазины беспошлинной торговли. Британский гражданин, возвращаясь из ЕС, сможет беспошлинно провезти 42 литра пива, 18 литров вина, 4 литра крепких напитков и 200 сигарет.

Британская полиция потеряла автоматический доступ к европейской базе данных людей, совершивших преступления и находящихся в розыске.

Частным лицам и компаниям Англии, Шотландии и Уэльса придется заполнять дополнительные формы и документы при осуществленпии торговых операций со странами ЕС.