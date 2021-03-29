Британия может не открыть границы для туристов до августа

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Великобритания вряд ли возобновит транспортные связи с остальным миром в конце июня, сообщил в воскресенье министр культуры Оливер Доудэн. А газета Sunday Times со ссылкой на свой источник в правительстве пишет, что желающие отдохнуть за границей британцы, вероятно, смогут это сделать не раньше августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В феврале, объявляя о планах выхода из локдауна, власти Британии уточняли, что зарубежные каникулы для британцев могут возобновиться не раньше 17 мая. Но потом они ввели новый закон, по которому людям, появившимся в аэропорту без веской причины, грозит штраф в 5 тыс. фунтов (около 7 тыс. долларов). Это правило вступает в силу 29 марта, а датой его окончания сейчас значится 30 июня.

Подробнее о том, когда британцы снова смогут ездить за рубеж по желанию, власти обещали сообщить 12 апреля.

В настоящий момент выезжать из Британии разрешено лишь в нескольких случаях. В частности, по работе, в целях образования, для посещения свадеб и похорон, а также по исключительным личным обстоятельствам.

Что касается въезжающих в Великобританию, то по приезде им положена 10-дневная самоизоляция и два теста за свой счет, которые обойдутся в 210 фунтов. После этого приезжие должны следовать режиму ограничений, действующему в стране.

Тем, кто приехал из стран «красного списка» с высоким распространением новых штаммов, карантин нужно проходить в гостиницах при аэропортах, заплатив из собственного кармана 1750 фунтов (около 2,4 тыс. долларов).

Из стран «красного списка» сейчас в страну могут въехать только обладатели британского или ирландского паспорта, а также люди с правом на постоянное жительство в стране.

По данным на воскресенье, более 30 млн британцев получили первую дозу вакцины. В понедельник в стране снимаются некоторые ограничения - отменяется правило «Оставайтесь дома», разрешаются некоторые спортивные мероприятия, до шести человек смогут встречаться и общаться за пределами дома. Это первый шаг к полному снятию локдауна. Правила социального дистанцирования, однако, пока останутся в силе.

Уровень заболеваемости в Великобритании снизился с 60 тыс. случаев в день в январе до 5 тыс. случаев в день в конце марта. Власти постепенно снимают ограничения, но опасаются, что возвращение международных путешествий чревато распространением новых штаммов, против которых могут быть не так эффективны нынешние вакцины.

Газета Times: когда и куда можно будет уехать

Выступая на телеканале Sky News в воскресенье, министр культуры Оливер Доуден сказал, что правительство сейчас усиленно думает над тем, как именно вернуть британцам международные поездки.

По словам источника Times, 30 июня вряд ли станет датой, когда путешествия за границу снова разрешат: «Август выглядит более реалистично». Он также сообщил, что рассматривается система, при которой страны по принципу светофора поделятся на три группы - в зависимости от уровня вакцинации местного населения и присутствия опасных штаммов.

Лишь пять процентов участников опроса считают, что поедут в другую страну в августе - обычно самом популярном отпускном месяце для британцев.