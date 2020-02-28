Британец умер от коронавируса в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Японии сообщает, что британец, находившийся на борту круизного лайнера Diamond Princess, умер от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По словам японских чиновников, это первый британец и шестой человек с круизного лайнера, скончавшийся от коронавируса.

Таким образом, общее количество официальных случаев заражения коронавирусом среди граждан Великобритании достигло 19. В это число входит также первый случай заболевания в Уэльсе, житель которого заразился вирусом в Италии.

Еще два новых пациента в Англии заразились вирусом, находясь в Иране, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что расследует сообщения о смерти британца в Японии.

BBC News также сообщает о группе из 30 граждан Англии и двух граждан Ирландии с круизного лайнера, которая вылетела обратно в Великобританию в минувшую субботу. Их доставили на автобусах в больницу, где они будут находиться две недели на карантине.

Круизный лайнер, на котором произошла вспышка коронавируса, был помещен на карантин в порту Иокогама еще в начале февраля после того, как у одного из пассажиров, который высадился в Гонконге, обнаружили вирус.

Первоначально пассажиры круизного лайнера были изолированы в своих каютах, а затем им разрешалось время от времени выходить на палубу. По крайней мере, 621 человек на корабле дал положительный результат на вирус.

Северная Ирландия также подтвердила первый случай заражения коронавирусом в четверг – вирус обнаружен у женщины недавно побывавшей в Италии. Местные власти сообщили, что связались с пассажирами, которые сидели рядом с ней во время полета из северной Италии в Дублин.

Власти Великобритании предупреждают о закрытии школ и отмене крупных спортивных мероприятий, концертов и фестивалей в стране для того, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил в четверг, что передача вируса между людьми в стране «это просто вопрос времени».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что вспышка коронавируса достигла «решающей точки» и имеет «потенциал пандемии». Более 80 000 людей по всему миру инфицированы и около 2 800 человек, в основном в китайской провинции Хубей, уже скончались от коронавируса.