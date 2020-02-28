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Британец умер от коронавируса в Японии

28 Февраля 2020 20:39
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Британец умер от коронавируса в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Японии сообщает, что британец, находившийся на борту круизного лайнера Diamond Princess, умер от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

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По словам японских чиновников, это первый британец и шестой человек с круизного лайнера, скончавшийся от коронавируса.

Таким образом, общее количество официальных случаев заражения коронавирусом среди граждан Великобритании достигло 19. В это число входит также первый случай заболевания в Уэльсе, житель которого заразился вирусом в Италии.

Еще два новых пациента в Англии заразились вирусом, находясь в Иране, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что расследует сообщения о смерти британца в Японии.

BBC News также сообщает о группе из 30 граждан Англии и двух граждан Ирландии с круизного лайнера, которая вылетела обратно в Великобританию в минувшую субботу. Их доставили на автобусах в больницу, где они будут находиться две недели на карантине.

Круизный лайнер, на котором произошла вспышка коронавируса, был помещен на карантин в порту Иокогама еще в начале февраля после того, как у одного из пассажиров, который высадился в Гонконге, обнаружили вирус.

Первоначально пассажиры круизного лайнера были изолированы в своих каютах, а затем им разрешалось время от времени выходить на палубу. По крайней мере, 621 человек на корабле дал положительный результат на вирус.

Северная Ирландия также подтвердила первый случай заражения коронавирусом в четверг – вирус обнаружен у женщины недавно побывавшей в Италии. Местные власти сообщили, что связались с пассажирами, которые сидели рядом с ней во время полета из северной Италии в Дублин.

Власти Великобритании предупреждают о закрытии школ и отмене крупных спортивных мероприятий, концертов и фестивалей в стране для того, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил в четверг, что передача вируса между людьми в стране «это просто вопрос времени».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что вспышка коронавируса достигла «решающей точки» и имеет «потенциал пандемии». Более 80 000 людей по всему миру инфицированы и около 2 800 человек, в основном в китайской провинции Хубей, уже скончались от коронавируса.


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Ключевые слова: Япония, Великобритания, Пневмония в Китае,
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