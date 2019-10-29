Brexit: Палата общин отклонила предложение Бориса Джонсона о выборах

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Через несколько часов после того, как ЕС согласился отложить брексит в надежде на досрочные выборы в Британии, Палата общин отклонила предложение премьера Бориса Джонсона провести эти выборы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Это, впрочем, не окончательное решение.

За предложение премьер-министра провести выборы 12 декабря проголосовали 299, против - 70. По закону, если досрочные выборы объявляются без вотума недоверия правительству, за них должно проголосовать две трети списочного состава Палаты общин, то есть 434 депутата.

Сразу после голосования Борис Джонсон объявил, что правительство намерено немедленно внести на голосование во вторник новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства.

Борис Джонсон надеется, что на досрочных выборах его Консервативная партия завоюет большинство и он таким образом сможет вывести политическую элиту и страну из патовой ситуации, в которой она оказалась из-за брексита.

Определенные основания для таких надежд у Джонсона есть: он лично гораздо популярнее главного соперника, лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, а Консервативная партия, по усредненным результатам опросов, сейчас пользуется поддержкой примерно 35% избирателей и опережает лейбористов почти на 10%.

Однако нет никаких гарантий, что выборы принесут Джонсону желаемый результат. Во-первых, за время предвыборной кампании и в день голосования рейтинги могут сильно качнуться в любую сторону. Оппозиционеры, в частности, надеются - или по крайней мере еще недавно надеялись, - что часть избирателей отвернется от Джонсона, осознав, что он не выполнил свое главное обещание: во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза 31 октября. Но Джонсон, как рассуждают британские обозреватели, вполне может объяснить этим избирателям, что во всем виновата оппозиция.

Во-вторых, в британской избирательной системе, когда все 650 депутатов Палаты общин избираются в одномандатных округах в один тур, рейтинги из опросов не конвертируются напрямую в соответствующую долю мест в парламенте.

В 2015 году тори во главе с Дэвидом Кэмероном собрали 36,9% голосов и при этом завоевали абсолютное большинство мандатов - 330. Два года спустя партия уже под руководством Терезы Мэй получила на досрочных выборах ощутимо больше голосов - 42,4%, но при этом потеряла абсолютное большинство, проведя в Палату общин 317 депутатов.

В-третьих, если учитывать рейтинги всех основных партий, а не только тори и лейбористов, то получается, что условные «антиевропейский» и «проевропейский» лагеря примерно равны по силам, и многое будет зависеть от того, насколько этим лагерям удастся мобилизовать и консолидировать своих избирателей в каждом из округов.