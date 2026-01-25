Бразилия введет безвизовый режим для китайских граждан

Как сообщила администрация президента, решение принято в ответ на безвизовую политику Китая для граждан Бразилии и направлено на укрепление двустороннего сотрудничества, упрощение гуманитарных обменов и развитие экономических и культурных связей между странами.

Правительство Бразилии уточняет, что конкретная дата начала действия безвизового режима будет объявлена дополнительно.

Напомним, что в июле прошлого года Китай ввел безвизовый режим для граждан 75 стран.