01:41, 25 Январь 2026 | GMT +5
Бразилия введет безвизовый режим для китайских граждан
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о введении безвизового режима для граждан Китая на краткосрочные поездки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.
Как сообщила администрация президента, решение принято в ответ на безвизовую политику Китая для граждан Бразилии и направлено на укрепление двустороннего сотрудничества, упрощение гуманитарных обменов и развитие экономических и культурных связей между странами.
Правительство Бразилии уточняет, что конкретная дата начала действия безвизового режима будет объявлена дополнительно.
Напомним, что в июле прошлого года Китай ввел безвизовый режим для граждан 75 стран.