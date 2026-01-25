РУ
    01:41, 25 Январь 2026

    Бразилия введет безвизовый режим для китайских граждан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о введении безвизового режима для граждан Китая на краткосрочные поездки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Бразилия
    Фото: Синьхуа

    Как сообщила администрация президента, решение принято в ответ на безвизовую политику Китая для граждан Бразилии и направлено на укрепление двустороннего сотрудничества, упрощение гуманитарных обменов и развитие экономических и культурных связей между странами.

    Правительство Бразилии уточняет, что конкретная дата начала действия безвизового режима будет объявлена дополнительно.

    Напомним, что в июле прошлого года Китай ввел безвизовый режим для граждан 75 стран.

