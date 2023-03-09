РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 09 Март 2023 | GMT +6

    Бразилия уравняет зарплаты мужчин и женщин

    None
    Фото: genciabrasil.ebc.com.br
    РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ – Бразилия планирует уравнять зарплаты мужчин и женщин, которые в среднем по стране зарабатывают на 20% меньше, передает МИА «Казинформ» со cсылкой на Agencia Brasil.

    В Международный женский день 8 марта президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально направил законопроект о равной оплате труда мужчин и женщин, выполняющих одинаковые функции или занимающими одинаковые должности.

    Автором законопроекта № 111/23 является член бразильского парламента Самия Бонфин.

    Текст законопроекта предусматривает меры, в рамках которых компании сделают политику выплат заработной платы более прозрачной и расширят проверки и борьбу с дискриминацией в заработной плате.

    Празднование Международного женского дня было отмечено в Бразилии объявлением целого ряда мер, инициированного правительством Бразилии, которые напрямую продвигают права женщин.

    Опрос, проведенный в 2019 году государственным статистическим агентством IBGE, показал, что женщины зарабатывают меньше мужчин во всех проанализированных профессиях. Даже с учетом сокращения неравенства в оплате труда в период с 2012 по 2018 год работающие женщины в Бразилии зарабатывают в среднем на 20,5% меньше, чем мужчины.


    Теги:
    Бразилия Мировые новости для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!