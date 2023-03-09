Бразилия уравняет зарплаты мужчин и женщин

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ – Бразилия планирует уравнять зарплаты мужчин и женщин, которые в среднем по стране зарабатывают на 20% меньше, передает МИА «Казинформ» со cсылкой на Agencia Brasil.

В Международный женский день 8 марта президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально направил законопроект о равной оплате труда мужчин и женщин, выполняющих одинаковые функции или занимающими одинаковые должности.

Автором законопроекта № 111/23 является член бразильского парламента Самия Бонфин.

Текст законопроекта предусматривает меры, в рамках которых компании сделают политику выплат заработной платы более прозрачной и расширят проверки и борьбу с дискриминацией в заработной плате.

Празднование Международного женского дня было отмечено в Бразилии объявлением целого ряда мер, инициированного правительством Бразилии, которые напрямую продвигают права женщин.

Опрос, проведенный в 2019 году государственным статистическим агентством IBGE, показал, что женщины зарабатывают меньше мужчин во всех проанализированных профессиях. Даже с учетом сокращения неравенства в оплате труда в период с 2012 по 2018 год работающие женщины в Бразилии зарабатывают в среднем на 20,5% меньше, чем мужчины.