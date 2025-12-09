Бразилия назвала Казахстан ключевым партнером в Центральной Азии

В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялся седьмой раунд казахско-бразильских политических межмидовских консультаций под председательством первого заместителя министра иностранных дел РК Ержана Ашикбаева и заместителя министра иностранных дел Бразилии Сюзан Клибанк. В ходе переговоров стороны подтвердили готовность к динамичному расширению сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений.

Ержан Ашикбаев отметил положительную динамику политического диалога и торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Бразилией. По его словам, перспективными направлениями остаются агропромышленный комплекс, переработка продукции, транспортно-логистическая инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, гражданская авиация и цифровизация. Особый интерес вызывает локализация производства и привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли, что создаёт дополнительные возможности для укрепления партнерства.

Сюзан Клибанк выразила признательность за участие Казахстана на высоком уровне в саммитах БРИКС и СОР-30. Она подчеркнула, что Казахстан — единственная страна Центральной Азии, имеющая посольство в Бразилии, что свидетельствует о его глубоких намерениях развивать долгосрочные отношения. При этом посольство Бразилии в Астане остается единственным дипломатическим представительством страны в регионе, что отражает особый интерес Бразилии к Казахстану как ключевому партнеру.

Ашикбаев отдельно отметил значительный потенциал образовательного направления, открывающего возможности для академических обменов и изучения португальского языка. Он также обозначил ключевые тенденции развития региона — укрепление взаимосвязанности, совершенствование транспортно-логистических маршрутов и акцент на устойчивое развитие.

Бразильская сторона высоко оценила многосторонние инициативы Казахстана, включая вклад в глобальную энергетическую и ядерную безопасность, продвижение водно-климатической повестки, развитие «зелёной» экономики и активную роль в международных организациях. Отмечено, что обе страны разделяют приверженность многосторонности, дипломатии и равноправному сотрудничеству.

По итогам встречи стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами и подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты на различных уровнях.