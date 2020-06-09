Братья-близнецы работают саперами в Арыси

АЯГОЗ-АРЫСЬ.КАЗИНФОРМ — В региональном командовании «Восток» рассказали, что в военную профессию нередко приходят целыми семьями. Дети, следуя по стопам отцов, продолжают династию защитников Отечества. Одним из таких примеров являются братья-близнецы ефрейторы Биржан и Бекжан Молдагалиевы, передает корреспондент МИА «Казиформ».

В пресс-службе командования рассказали, что служат близнецы в воинской части Аягозского гарнизона, а в настоящее время выполняют задачи по ликвидации последствий ЧС в Арыси на должностях старших специалистов-саперов. Сами братья родом из Аягозского района, служат в армии третий год. В Вооруженные Силы Биржан и Бекжан пришли на срочную службу, а после остались служить по контракту. Во время событий в Арыси в состав первых групп саперов по ликвидации последствий вошли близнецы. Молодым специалистам предстояло получить колоссальный опыт на практике.

«Благодаря постоянной поддержке со стороны руководства и ежедневным занятиям по саперному делу, мы стали на голову выше себя прежних, за это мы благодарны нашим старшим товарищам. Они не только помогают нам в нашей профессии, они стараются сохранить или передать нам частичку себя и своих знаний. Ведь, как говорится, учитель находит продолжение в своем ученике, а мы как губки впитываем все эти знания. У нас, саперов, нет права на ошибку», – рассказал ефрейтор Бекжан Молдагалиев.

Отметим, что в Арысь в составе сводного отряда братья-близнецы приезжают в пятый раз за год с момента взрыва.

«Когда мы впервые прибыли в Арысь, мы столкнулись с жаркой погодой, насекомыми. Наши командиры групп и подразделений все это переживали бок о бок вместе с нами и всегда подсказывали нам, как сохранить прохладу в нашем теле, как уберечься от укусов насекомых и как различать боеприпасы друг от друга», – делится своими воспоминаниями ефрейтор Биржан Молдагалиев.

К слову, военнослужащие отлично понимают, что в их службе нет права на неточность или служебную ошибку, ведь ценой их невнимательности может быть как собственная жизнь, так и жизни окружающих.

Братья-близнецы с детства и по сей день очень близки, всегда поддерживают друг друга. Они увлекаются қазақ күресі, являются кандидатами в мастера спорта.

Напомним, 24 июня прошлого года произошел взрыв на складе воинской части произошел в городе Арыси Туркестанской области.

Тогда была объявлена чрезвычайная ситуация, весь город Арысь эвакуировали. Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

В результате взрыва на складе по утилизации боеприпасов в городе Арысь погибли 2 человека, еще 1 пострадал. В эвакуационных пунктах было зарегистрировано больше 24 тысяч человек.

8 июня на встрече с журналистами заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев сообщил, что около 20 тысяч тонн боеприпасов вывезено из Арыси.

Фото: РК «Восток»



