Братьев-наркодилеров задержали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Братьев-наркодилеров задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
В результате спецоперации задержаны двое жителей Шуйского района. В арендованном доме изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Судебно-химическая экспертиза показала, что это гашиш весом 12 килограммов 881 грамм.
«Эти фигуранты – последние из цепи наркодиллеров. Их подельников мы задержали ранее. Они уже отбывают наказания за наркопреступления. Подозреваемые хранили наркотики в целлофановых пакетах, продавали зелье в виде цельных плиток. На полках была выставлена готовая «продукция» в количестве 85 упаковок. Изъято самодельное оборудование для изготовления и прессования наркотических средств», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Как выяснилось, наркотики подозреваемые привезли собой из Шу для продажи в Алматы. По факту зарегистрировано досудебное расследование по ст.297 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Подозреваемым грозит лишение свободы.
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