РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:45, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Браконьеров задержали в нацпарке «Бурабай»

    У рыбаков-нелегалов из разных регионов страны изъяли сети, лодки и 178 кг карпа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Браконьеров задержали в нацпарке «Бурабай»
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, на территории нацпарка «Бурабай» оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью, сотрудниками отдела полиции района Биржан — сал и работниками ГНПП «Бурабай» были задержаны рыбаки — браконьеры, которые занимались незаконной добычей рыбных ресурсов.

    — В ночное время вблизи озера Жукей правоохранители остановили две автомашины марок «ГАЗель» и «Ауди 80». Водители двух авто и пассажир легковушки оказались приезжими из разных регионов Казахстана: Карагандинской, Туркестанской областей и города Шымкента, — сообщили в ведомстве.

    В грузовом автомобили стражи порядка нашли при обыске приспособления, предназначенные для незаконной рыбалки: сети и резиновые лодки, а также улов — 178 кг карпа. 

    — По факту незаконной добычи рыбных ресурсов возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства и проводят следственные мероприятия, — добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в ВКО очищают водоёмы и охраняют нерест. 

    Теги:
    Нацпарк Бурабай Рыбоводство Браконьерство Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают