Браконьеров задержали в нацпарке «Бурабай»

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, на территории нацпарка «Бурабай» оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью, сотрудниками отдела полиции района Биржан — сал и работниками ГНПП «Бурабай» были задержаны рыбаки — браконьеры, которые занимались незаконной добычей рыбных ресурсов.

— В ночное время вблизи озера Жукей правоохранители остановили две автомашины марок «ГАЗель» и «Ауди 80». Водители двух авто и пассажир легковушки оказались приезжими из разных регионов Казахстана: Карагандинской, Туркестанской областей и города Шымкента, — сообщили в ведомстве.

В грузовом автомобили стражи порядка нашли при обыске приспособления, предназначенные для незаконной рыбалки: сети и резиновые лодки, а также улов — 178 кг карпа.

— По факту незаконной добычи рыбных ресурсов возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства и проводят следственные мероприятия, — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в ВКО очищают водоёмы и охраняют нерест.