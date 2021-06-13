Браконьеры жестоко избили егерей на Шардаринском водохранилище

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области задержали шестерых браконьеров, скрывшихся после оказания сопротивления егерям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

По информации otyrar.kz, инспекторы заметили нарушителей на Шардаринском водохранилище. Мужчины в масках глушили рыбу электроудочками. На требование прекратить незаконный промысел, браконьеры устроили беспредел.

Шестеро мужчин стали наносить природоохранникам жестокие удары арматурой и веслами. А когда двое егерей упали в воду, стали добивать их электричеством. После, все три лодки с подозреваемыми, скрылись с места преступления.

Пострадавшие вызвали полицию. Один из егерей - с травмой головы, был госпитализирован.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.

«В дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение из Жетысайской районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с телесными травмами. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайской полиции. Установлено, что один из сотрудников частной егерской службы получил телесные повреждения в результате задержания браконьеров, занимавшихся добычей рыбы на Шардаринском водохранилище. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР соседнего Шардаринского РОП, где происходили события. В течение двух суток оперативная группа районной полиции провела все необходимые мероприятия по установлению личностей браконьеров.В результате по подозрению в причастности к оказанию сопротивления егерям в 120 км в соседнем Махтаральском районе полицейские задержали 6 местных жителей», - сообщили в полиции.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.