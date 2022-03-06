Браконьеры привязали тушу косули к хвосту лошади в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержаны браконьеры, подстрелившие сибирскую косулю и привязавшие ее к хвосту лошади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что 5 марта инспекторы Иле-Алатауского национального парка задержали браконьеров, застреливших сибирскую косулю.

Инспекторы Тургеньского филиала К.Ашимов, М. Байтасов, К. Жылкайдаров проводили рейд территории. На территории Алматинского государственного природного заказника у двух жителей Алматинской области были обнаружены два ружья и туша сибирской косули.

«Интересно, что браконьеры привязали добычу к хвосту лошади. Во время поимки лошадь с привязанной к хвосту косулей испугалась и убежала в село. Сначала инспекторы задержали браконьеров, а потом поймали и лошадь с привязанной косулей. Инспекторы доставили правонарушителей в Енбекшиказахское РОВД Алматинской области. Ведется досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Напомним, что за данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.